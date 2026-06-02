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आंगनबाड़ी व स्कूल परिसर में मिले खून के छींटे, एफएसएल टीम ने जुटाए साक्ष्य

संभावना है कि आंगनबाड़ी केंद्र के परिसर में देर रात किसी व्यक्ति के साथ मारपीट की गई है. खून के छींटे मिलने से मचा हड़कंप...

FSL Team Investigation
साक्ष्य जुटाते एफएसएल टीम के सदस्य (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 2, 2026 at 1:30 PM IST

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अलवर: शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र अंतर्गत रूपबास मंदिर के पास स्कूल व आंगनबाड़ी परिसर में खून के धब्बे मिलने से हड़कंप मच गया. घटना की सूचना तब लगी जब आंगनबाड़ी केंद्र की सहायिका आंगनबाड़ी केंद्र खोलने के लिए मौके पर पहुंची. इसके बाद उन्होंने पुलिस व विभाग के उच्च अधिकारियों को घटना से अवगत कराया. जसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.

आंगनबाड़ी केंद्र की सहायिका लतेश शर्मा ने बताया कि मंगलवार को वह आंगनबाड़ी केंद्र पहुंची तब उन्हें परिसर में खून के धब्बे मिले. उन्होंने बताया कि मौके पर ही लोगों के पैरों के निशान भी मिले. संभावना है कि आंगनबाड़ी केंद्र के परिसर में देर रात किसी व्यक्ति के साथ मारपीट की गई है. उन्होंने बताया कि इस घटना की सूचना उन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल व विभाग के उपनिदेशक को दी.

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Alwar)

इसके बाद स्कूल प्रिंसिपल की ओर से थाने में सूचना दी गई. उन्होंने बताया कि सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया. लतेश शर्मा ने बताया कि इस घटना के बाद से आंगनबाड़ी केंद्र में कार्यरत कार्मिको में भी भय का माहौल है. लतेश शर्मा ने बताया कि आंगनबाड़ी स्कूल परिसर के पीछे घना जंगल क्षेत्र है. आंगनबाड़ी केंद्र पर कार्यरत कार्मिकों ने खून व पैरों के निशान देखकर हिंसक घटना होने का अंदेशा जताया है.

पढ़ें : Operation Mule Hunter: अलवर पुलिस ने दो महीने में 150 से ज्यादा ठग दबोचे, 1500 से अधिक बैंक खाते रडार पर

घटना के संबंध में एडिशनल एसपी शहर दीपक शर्मा ने बताया कि घटना के संबंध में सूचना मिलने पर संबंधित थाना क्षेत्र की पुलिस मौके पर पहुंची. उन्होंने बताया कि घटना के संबंध में जांच की जा रही है. वहीं, एफएसएल टीम की ओर से घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए गए हैं.

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