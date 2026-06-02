आंगनबाड़ी व स्कूल परिसर में मिले खून के छींटे, एफएसएल टीम ने जुटाए साक्ष्य
संभावना है कि आंगनबाड़ी केंद्र के परिसर में देर रात किसी व्यक्ति के साथ मारपीट की गई है. खून के छींटे मिलने से मचा हड़कंप...
Published : June 2, 2026 at 1:30 PM IST
अलवर: शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र अंतर्गत रूपबास मंदिर के पास स्कूल व आंगनबाड़ी परिसर में खून के धब्बे मिलने से हड़कंप मच गया. घटना की सूचना तब लगी जब आंगनबाड़ी केंद्र की सहायिका आंगनबाड़ी केंद्र खोलने के लिए मौके पर पहुंची. इसके बाद उन्होंने पुलिस व विभाग के उच्च अधिकारियों को घटना से अवगत कराया. जसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.
आंगनबाड़ी केंद्र की सहायिका लतेश शर्मा ने बताया कि मंगलवार को वह आंगनबाड़ी केंद्र पहुंची तब उन्हें परिसर में खून के धब्बे मिले. उन्होंने बताया कि मौके पर ही लोगों के पैरों के निशान भी मिले. संभावना है कि आंगनबाड़ी केंद्र के परिसर में देर रात किसी व्यक्ति के साथ मारपीट की गई है. उन्होंने बताया कि इस घटना की सूचना उन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल व विभाग के उपनिदेशक को दी.
इसके बाद स्कूल प्रिंसिपल की ओर से थाने में सूचना दी गई. उन्होंने बताया कि सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया. लतेश शर्मा ने बताया कि इस घटना के बाद से आंगनबाड़ी केंद्र में कार्यरत कार्मिको में भी भय का माहौल है. लतेश शर्मा ने बताया कि आंगनबाड़ी स्कूल परिसर के पीछे घना जंगल क्षेत्र है. आंगनबाड़ी केंद्र पर कार्यरत कार्मिकों ने खून व पैरों के निशान देखकर हिंसक घटना होने का अंदेशा जताया है.
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घटना के संबंध में एडिशनल एसपी शहर दीपक शर्मा ने बताया कि घटना के संबंध में सूचना मिलने पर संबंधित थाना क्षेत्र की पुलिस मौके पर पहुंची. उन्होंने बताया कि घटना के संबंध में जांच की जा रही है. वहीं, एफएसएल टीम की ओर से घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए गए हैं.