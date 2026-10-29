जंगल में खून से लथपथ मिला युवक का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस
थाना प्रभारी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही युवक की मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा.
Published : October 29, 2026 at 3:25 PM IST
झालावाड़ : जिले के झालरापाटन थाना क्षेत्र में पंप हाउस के समीप चंद्रभागा नदी के आसपास जंगल की झाड़ियों में एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में खून से लथपथ मिलने से सनसनी फैल गई. युवक के शरीर पर चोटों के गंभीर निशान मिलने से मामला और भी गंभीर हो गया. मृतक की पहचान झालरापाटन निवासी कुलदीप वाल्मीकि के रूप में हुई है. परिजनों ने बताया कि कुलदीप वाल्मीकि बुधवार दोपहर से ही घर से लापता था. इस दौरान परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए कुछ लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं.
पुलिस खंगाल रही हर पहलू : झालरापाटन थाना प्रभारी हंसराज मीणा ने बताया कि चंद्रभागा नदी के आसपास स्थित जंगल में एक युवक का शव मिलने की सूचना मिली थी. सूचना मिलने पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने बताया कि परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है, जिसकी जांच की जाएगी. फिलहाल पुलिस मामले के सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है.
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पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही युवक की मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा. थाना प्रभारी ने बताया कि मृतक नशे का आदी था. परिजनों ने बताया कि कुलदीप बुधवार दोपहर से ही घर नहीं लौटा था. परिजन रातभर उसकी तलाश में जुटे रहे, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला. गुरुवार सुबह कुलदीप का शव पंप हाउस के समीप जंगल की झाड़ियों में पड़ा होने की सूचना मिली थी. बाद में झालरापाटन थाना पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू की.
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परिजनों ने जताई हत्या की आशंका : मृतक के परिजनों ने कुरैशी गैंग के सदस्य पर हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया है. परिजनों का दावा है कि पिछले कुछ दिनों से कुलदीप को लगातार धमकियां मिल रही थीं. कुछ दिन पहले उसके साथ मारपीट किए जाने की बात भी सामने आई है. हालांकि, इन आरोपों की पुलिस ने अभी पुष्टि नहीं की है.
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आपराधिक पृष्ठभूमि भी जांच के दायरे में : झालरापाटन थाना प्रभारी हंसराज मीणा ने बताया कि कुलदीप का आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है. करीब चार वर्ष पहले कुरैशी गैंग के एक सदस्य पर फायरिंग के मामले में कुलदीप मुख्य आरोपी रह चुका है. ऐसे में पुरानी रंजिश की आशंका को भी घटना की जांच के दौरान महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
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