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जंगल में खून से लथपथ मिला युवक का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस

परिजनों की रिपोर्ट लेती पुलिस ( ETV Bharat Jhalawar )

झालावाड़ : जिले के झालरापाटन थाना क्षेत्र में पंप हाउस के समीप चंद्रभागा नदी के आसपास जंगल की झाड़ियों में एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में खून से लथपथ मिलने से सनसनी फैल गई. युवक के शरीर पर चोटों के गंभीर निशान मिलने से मामला और भी गंभीर हो गया. मृतक की पहचान झालरापाटन निवासी कुलदीप वाल्मीकि के रूप में हुई है. परिजनों ने बताया कि कुलदीप वाल्मीकि बुधवार दोपहर से ही घर से लापता था. इस दौरान परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए कुछ लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं.