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कवर्धा के सिंगापुर में महिला की खून से लथपथ लाश मिली, हत्यारे की तलाश में जुटी पुलिस

पुलिस घटना के हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है. आसपास के लोगों से पूछताछ जारी है.

Crime In Kawardha
कवर्धा का लोहारा थाना (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 17, 2026 at 5:31 PM IST

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कबीरधाम:लोहारा थाना क्षेत्र के सिंगापुर गांव में शुक्रवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब एक खेत में 32 वर्षीय महिला का खून से लथपथ शव मिला. मृतका की पहचान किरण वर्मा (32 वर्ष) निवासी सिंगापुर के रूप में हुई है. घटना की सूचना मिलते ही गांव में लोगों की भीड़ जुट गई और क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया.

खेत में महिला का शव

ग्रामीणों ने सुबह खेत में महिला का शव पड़ा देखा. सिर और चेहरे पर गंभीर चोटों के निशान थे और आसपास खून फैला हुआ था. ग्रामीणों ने इसकी सूचना लोहारा थाना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच की. पुलिस ने आवश्यक साक्ष्य जुटाए और आसपास के लोगों से पूछताछ भी की.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

प्रारंभिक जांच में मामला संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का लग रहा है. शरीर पर मिले गंभीर चोटों के निशान हत्या की आशंका को बल दे रहे हैं. हालांकि पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा.

परिजनों को सौंपा शव

पुलिस ने बताया कि पंचनामा कार्रवाई पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया गया. मामले की जांच के लिए पुलिस मृतका के परिजनों, परिचितों और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है.

जांच में जुटी पुलिस

दो दिन पहले ही जिले के बोड़ला थाना क्षेत्र के बंजारी के पास जंगल में एक अज्ञात युवक का शव मिला था, जिसकी अब तक पहचान नहीं हो सकी है. लगातार शव मिलने की घटनाओं से जिले में चिंता का माहौल है. फिलहाल लोहारा पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और जल्द खुलासे का दावा कर रही है.

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