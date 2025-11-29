झाड़ियों में मिला खून से लथपथ शव, परिजनों ने लगाए हत्या के आरोप, 5 डिटेन
भीलवाड़ा में शनिवार को झाड़ियों में लहूलुहान शव मिला. इस मामले में पुलिस ने 5 संदिग्धों को डिटेन किया है.
Published : November 29, 2025 at 5:53 PM IST|
Updated : November 29, 2025 at 6:00 PM IST
भीलवाड़ा: शहर के सदर थाना क्षेत्र के इंदिरा विहार कॉलोनी की झाड़ियों में शनिवार को एक खून से लथपथ शव मिलने से सनसनी फैल गई. सूचना मिलते ही सदर थाना प्रभारी कैलाश कुमार बिश्नोई मौके पर पहुंचे और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए. महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया. मृतक के बेटे की रिपोर्ट पर हत्या का मामला दर्ज कर एक महिला और चार लोगों को डिटेन किया गया है.
सदर थाना प्रभारी कैलाश कुमार बिश्नोई ने बताया कि शनिवार को शहर की इंदिरा विहार कॉलोनी में सड़क के किनारे झाड़ियों में लहूलुहान शव पड़े होने की सूचना मिली थी. सूचना मिलते मौके पर पहुंचे और एफएसएल सहित अन्य टीमों को बुलाकर घटना स्थल से साक्ष्य जुटाए. वहीं मृतक के पास ही स्कूटी भी खड़ी मिली. मृतक के सिर पर चोट के निशान थे. मृतक की पहचान तिलकनगर निवासी 45 वर्षीय महेंद्र पुत्र छितर सिंह के रूप में हुई. पुलिस ने मृतक के शव पोस्टमार्टम महात्मा गांधी अस्पताल में करवाया. इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया.
थाना प्रभारी ने बताया कि परिजनों ने हत्या की आशंका जताई थी. मृतक महेंद्र सिंह के 22 वर्षीय पुत्र सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट पर हत्या सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर विभिन्न टीमों का गठन किया गया. इस मामले में शनिवार शाम तक चार पुरुष और एक महिला को डिटेन कर लिया है. इनसे पूछताछ की जा रही है. पूछताछ के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि किन कारणों से महेंद्र सिंह की हत्या हुई.