एक्सचेंज पर रोक से बढ़ी मुश्किलें! रिम्स और सदर अस्पताल में ब्लड की कमी, रक्तदान से स्थिति में सुधार की उम्मीद

झारखंड में ब्लड एक्सचेंज पर रोक के बाद रांची के रिम्स और सदर अस्पताल में खून की कमी बढ़ती जा रही है.

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 9, 2025 at 4:49 PM IST

रांची: विभागीय स्तर पर झारखंड के ब्लड बैंकों में 'ब्लड एक्सचेंज' पर रोक लगा दी गई है. दरअसल, यह रोक चाईबासा ब्लड बैंक से थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को HIV पॉजिटिव ब्लड चढ़ाने की घटना के बाद लगाई गई है. विभाग ने मरीजों की जरूरत के अनुसार, रक्त की व्यवस्था के लिए ब्लड डोनेशन कैंप पर जोर देने की बात कही है लेकिन अभी डोनेशन कैंप से जरूरत के हिसाब से ब्लड कलेक्ट नहीं हो पा रहा है.

लिहाजा ब्लड बैंकों से ब्लड का स्टॉक कम होता जा रहा है. रांची के रिम्स और सदर अस्पताल के ब्लड बैंकों में काफी कम मात्रा में ब्लड उपलब्ध है, उसमें भी RH निगेटिव वाले कई ब्लड ग्रुप का स्टॉक जीरो हो गया है.

आइये, एक नजर डालें रिम्स ब्लड बैंक में रक्त के स्टॉक पर

  • ग्रुप--आरएच+ve..आरएच -ve
  • A--- 49 ----- 05
  • B---17-------05
  • AB--04------00
  • O--16----00

रांची के सदर अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्त का स्टॉक

  • ग्रुप--आरएच+ve..आरएच -ve
  • A--- 20 ----- 06
  • B---57-------05
  • AB--02------01
  • O--18----07

सभी ब्लड यूनिट में कम स्टॉक की उपलब्धता

आंकड़े बताते हैं कि रांची के दो महत्वपूर्ण सरकारी संस्थान रिम्स और सदर अस्पताल को मिलाकर सभी ब्लड ग्रुप के आरएच पॉजिटिव कुल जमा 183 यूनिट का स्टॉक है जबकि निगेटिव ग्रुप वाले ब्लड स्टॉक की तो और भी खराब स्थिति है. रिम्स के ब्लड बैंक में AB निगेटिव और O निगेटिव ब्लड उपलब्ध नहीं है. A निगेटिव और बी निगेटिव के महज 5-5 यूनिट ब्लड उपलब्ध हैं. अगर प्लेटलेट्स की बात करें तो रिम्स के ब्लड बैंक में कुल मिलाकर 37 यूनिट प्लेटलेट्स हैं, जबकि सदर अस्पताल में इसकी संख्या 40 है.

ब्लड डोनेशन कैंप से रक्त स्टॉक बढ़ने की उम्मीद: डॉ. रंजू

रांची सदर अस्पताल के ब्लड बैंक इंचार्ज डॉ. रंजू कुमारी ने कहा कि वर्तमान में कई रक्त समूह के आरएच निगेटिव ब्लड उपलब्ध नहीं हैं लेकिन चैंबर ऑफ कॉमर्स के साथ 3 जगहों पर रक्तदान शिविर लगाया गया है और उम्मीद है कि इससे ब्लड स्टॉक बढ़ेगा.

रांची सदर अस्पताल के उपाधीक्षक और राज्य के सरकारी चिकित्सकों के सबसे बड़े संगठन झारखंड स्टेट हेल्थ सर्विसेस एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. बिमलेश कुमार सिंह, कहते हैं कि ब्लड एक्सचेंज पर रोक से प्रारंभिक तौर पर कुछ दिक्कत तो आ रही है लेकिन लोगों में रक्तदान के प्रति जागरूकता से इस परेशानी को कम किया जा सकता है.

ब्लड एक्सचेंज रोकना अच्छा कदम: डॉ. बिमलेश कुमार सिंह

उन्होंने बताया कि सदर अस्पताल में सभी डॉक्टर, नर्स और मेडिकल स्टाफ को रक्तदान के लिए जागरूक किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि पहले से भी हम थैलेसीमिक मरीज को बिना एक्सचेंज के रक्त मुहैया कराते रहे हैं. ब्लड एक्सचेंज रोकने के स्वास्थ्य विभाग के कदम को अच्छा बताते हुए उन्होंने कहा कि जब लोगों में स्वेच्छा से रक्तदान करने की भावना आ जाएगी, तो फिर कोई समस्या नहीं रहेगी.

