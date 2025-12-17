यूपी के 600 ब्लड बैंक के खून की गुणवत्ता की जांच करेंगे केजीएमयू, पीजीआई और लोहिया संस्थान
लोहिया संस्थान के कुलसचिव प्रो. सुब्रत चंद्रा ने कहा, अत्याधुनिक मशीनों की मदद से अब ब्लड बैंकों को सुरक्षित खून मुहैया कराया जा सकेगा.
लखनऊ: लोहिया संस्थान, एसजीपीजीआई और केजीएमयू उत्तर प्रदेश के 600 सरकारी ब्लड बैंकों के खून की गुणवत्ता की जांच करेंगे, ताकि यह सुनिश्चित सकें कि मरीजों को सुरक्षित और उच्च गुणवत्ता वाला रक्त मिले. पहले एचआइवी और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां रक्त संचार के कारण फैलने का खतरा था, लेकिन अब एनएटी (न्यूक्लिक एसिड टेस्ट) टेस्ट जैसी उन्नत जांचों की मदद से कई तरह के संक्रमण की पहचान संभव हो रही है.
लोहिया संस्थान में नोडल सेंटर बनाया गया: लोहिया संस्थान में ब्लड एंड ट्रांसफ्यूजन विभाग के अध्यक्ष और कुलसचिव प्रो. सुब्रत चंद्रा ने बताया कि शासन की ओर से निर्देश जारी कर प्रमुख वायरस की जांच के लिए लोहिया संस्थान के ब्लड एंड ट्रांसफ्यूजन विभाग को नोडल सेंटर बनाया गया है. निश्चित तौर पर अत्याधुनिक मशीनों की मदद से अब ब्लड बैंकों को और सुरक्षित खून मुहैया कराया जा सकेगा.
न्यूक्लिक एसिड टेस्ट से होगी जांच: प्रो. चंद्रा के मुताबिक एनएटी खून की गुणवत्ता जांचने का एक अत्यधिक संवेदनशील और आधुनिक तरीका है, जो दान किए गए रक्त में एचआइवी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और वायरस के आनुवंशिक पदार्थ (डीएनए आरएनए) का पता लगाता है, जिससे पारंपरिक तरीकों की तुलना में 'विंडो पीरियड' (संक्रमण के बाद भी टेस्ट नेगेटिव आना) बहुत कम हो जाता है और रक्त के माध्यम से फैलने वाले संक्रमणों का जोखिम काफी घट जाता है.
अगले साल जनवरी में शुरू होगी जांच: लोहिया संस्थान सभी ब्लड बैंकों के सैंपल में प्रमुख वायरस की जांच अगले साल जनवरी में शुरू कर देगा. उन्होंने बताया कि कई मामलों में देखा गया कि मरीज को खराब गुणवत्ता वाले रक्त चढ़ाया जाता है. जिससे उनकी जान पर बन आती है.
क्या है बायो ऐरे तकनीक: (डीएनए माइक्रोएरे) जेनेटिक बीमारियों की पहचान के लिए प्रभावी टूल है, जो एक चिप पर लाखों डीएनए बदलावों (म्यूटेशन) और जीनोमिक भिन्नताओं की एक साथ जांच करने में सक्षम है. प्रो. सुब्रत चंद्रा के अनुसार, लोहिया देश का पहला सरकारी संस्थान हैं, जहां अत्याधुनिक बायो ऐरे की मदद से थैलेसीमिया एवं अन्य आनुवांशिक खून की बीमारियों का जेनेटिक टेस्ट हो रहा है. प्रदेशभर के ब्लड बैंकों से आने वाले सैंपल में जेनेटिक टेस्ट भी शामिल करना जरूरी है.
जेनेटिक टेस्ट 6 हजार रुपये में होता है: प्रो. सुब्रत चंद्रा ने बताया कि लोहिया संस्थान में जेनेटिक टेस्ट के लिए 16 हजार रुपये चुकाना पड़ता है. इसके अलावा विभाग में जल्द ही जल्द खून का थक्का जमने की बीमारियों एवं एचआइवी मरीजों की सीडी-4, सीडी-8 जांच भी शुरू किए जाने की तैयारी है. ब्लड 600 ब्लड बैंकों से आने वाले सैंपल में जेनेटिक एवं इन दोनों जांचों को शामिल करने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश राज्य रक्त संचरण विभाग को भेजा गया है.
