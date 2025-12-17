ETV Bharat / state

यूपी के 600 ब्लड बैंक के खून की गुणवत्ता की जांच करेंगे केजीएमयू, पीजीआई और लोहिया संस्थान

600 सरकारी ब्लड बैंकों के खून की जांच होगी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: लोहिया संस्थान, एसजीपीजीआई और केजीएमयू उत्तर प्रदेश के 600 सरकारी ब्लड बैंकों के खून की गुणवत्ता की जांच करेंगे, ताकि यह सुनिश्चित सकें कि मरीजों को सुरक्षित और उच्च गुणवत्ता वाला रक्त मिले. पहले एचआइवी और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां रक्त संचार के कारण फैलने का खतरा था, लेकिन अब एनएटी (न्यूक्लिक एसिड टेस्ट) टेस्ट जैसी उन्नत जांचों की मदद से कई तरह के संक्रमण की पहचान संभव हो रही है. लोहिया संस्थान में नोडल सेंटर बनाया गया: लोहिया संस्थान में ब्लड एंड ट्रांसफ्यूजन विभाग के अध्यक्ष और कुलसचिव प्रो. सुब्रत चंद्रा ने बताया कि शासन की ओर से निर्देश जारी कर प्रमुख वायरस की जांच के लिए लोहिया संस्थान के ब्लड एंड ट्रांसफ्यूजन विभाग को नोडल सेंटर बनाया गया है. निश्चित तौर पर अत्याधुनिक मशीनों की मदद से अब ब्लड बैंकों को और सुरक्षित खून मुहैया कराया जा सकेगा. कई तरह के संक्रमण की पहचान संभव. (Photo Credit: ETV Bharat) न्यूक्लिक एसिड टेस्ट से होगी जांच: प्रो. चंद्रा के मुताबिक एनएटी खून की गुणवत्ता जांचने का एक अत्यधिक संवेदनशील और आधुनिक तरीका है, जो दान किए गए रक्त में एचआइवी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और वायरस के आनुवंशिक पदार्थ (डीएनए आरएनए) का पता लगाता है, जिससे पारंपरिक तरीकों की तुलना में 'विंडो पीरियड' (संक्रमण के बाद भी टेस्ट नेगेटिव आना) बहुत कम हो जाता है और रक्त के माध्यम से फैलने वाले संक्रमणों का जोखिम काफी घट जाता है.