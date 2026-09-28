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भगत सिंह जयंती पर मेरठ में बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में पीएम मोदी को 'रक्त-पत्र'

मेरठ: मेरठ शहीद-ए-आजम सरदार भगत सिंह की जयंती के अवसर पर मेरठ में चल रही बुलडोजर और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के विरोध में एक अनूठा और भावुक प्रदर्शन देखने को मिला. यहां व्यापारी नेता ने अपने खून से एक पत्र पीएम नरेंद्र मोदी को लिखा है.

व्यापारी नेता शैंकी वर्मा ने अपने खून (रक्त) से पत्र लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मेरठ शहर को उजड़ने से बचाने की मार्मिक अपील की है.

शहीद-ए-आजम सरदार भगत सिंह की जयंती के अवसर पर मेरठ में चल रही बुलडोजर और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के विरोध में एक अनूठा और भावुक प्रदर्शन देखने को मिला.

भगत सिंह की जयंती पर यह कदम किसी राजनीतिक स्टंट की जगह मेरठ के आम नागरिकों की पीड़ा को व्यक्त किया गया है.

भगत सिंह जयंती पर मेरठ में बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में पीएम मोदी को 'रक्त-पत्र'. (ईटीवी भारत)

​मेरठ के शास्त्री नगर और सेंट्रल मार्केट क्षेत्र में अवैध निर्माण व सेटबैक नियमों के उल्लंघन को लेकर आवास विकास और स्थानीय प्रशासन द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है. इस ध्वस्तीकरण की वजह से सैकड़ों परिवारों के मकान, दुकानें और रोजगार प्रभावित हो रहे हैं.

इससे स्थानीय लोगों और व्यापारियों में भारी आक्रोश और डर का माहौल व्याप्त है. ​इस स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए शैंकी वर्मा ने पीएम मोदी को अपने खून से पत्र लिखकर केंद्र स्तर पर दखल देने और प्रभावितों के लिए मानवीय व संवैधानिक रास्ता तलाशने की गुहार लगाई है.

व्यापारी नेता ​शैंकी वर्मा ने वीडियो जारी करते हुए कहा कि आज शहीद-ए-आजम सरदार भगत सिंह जी की जयंती पर मेरे द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनपद मेरठ में जो बुलडोजर का भय है, पूरे मेरठ शहर के वाशिंदों में... उसके संदर्भ में अपने खून से एक पत्र लिखा है.

शैंकी वर्मा ने लिखा "प्रधानमंत्री से मैंने बहुत दुखी होकर, बहुत भावुक होकर एक मेरठवासी होने के नाते अपील की है कि इस पूरे शहर को बुलडोज़र से बचा लीजिए. सरदार भगत सिंह ने इस देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे. इतिहास में जब भी क्रांति की शुरुआत हुई है, तो रक्त के माध्यम से तिलक किया जाता था. उसी प्रथा को जारी रखते हुए मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने रक्त से पत्र लिखा है मेरी अपील है कि इस पूरे मेरठ को बुलडोजर कार्रवाई से बचाया जाए... मेरठ के लिए हमें हर संभव प्रयास करना है."

भगत सिंह जयंती पर मेरठ में बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में पीएम मोदी को 'रक्त-पत्र'. (ईटीवी भारत)

शैंकी वर्मा ने पत्र में लिखा "मेरठ को केवल एक शहर न मानकर इसे लाखों लोगों के घर, व्यवसाय और जीवन की पहचान के रूप में देखा जाए. ​संवैधानिक समाधान कानून और अदालती आदेशों का सम्मान करते हुए प्रभावित व्यापारियों एवं परिवारों के पुनर्वास या राहत का बीच का रास्ता निकाला जाए. भगत सिंह की जयंती पर यह कदम किसी राजनीतिक स्टंट की जगह मेरठ के आम नागरिकों की पीड़ा को शीर्ष नेतृत्व तक पहुँचाने का एक माध्यम है."