ETV Bharat / state

काशी में बाबा का दर्शन फिर अनूठा महादान; यह रक्तदान बचा रहा सैकड़ों दम तोड़ती जिंदगियां

काशी हिंदू विश्वविद्यालय आईएमएस के अधीन संचालित होने वाली रक्तदान वैन अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है.

रक्तदान बचा रहा हजारों दम तोड़ती जिंगगियां.
रक्तदान बचा रहा हजारों दम तोड़ती जिंगगियां. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 7, 2026 at 8:14 AM IST

|

Updated : August 7, 2026 at 9:29 AM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी: सावन का महीना बेहद पवित्र है और इस महीने में बाबा भोलेनाथ की आराधना के साथ दान-पुण्य का विशेष महत्व है. काशी में दान की बात करें तो मान्यता है कि काशी दान का अक्षय पुण्य मिलता है. काशी में किया गया एक दान हजार दान के बराबर है. सावन के पवित्र महीने में लोग अन्न-जल, वस्त्र और धन के साथ ही एक ऐसा अनूठा दान कर रहे हैं, जो न सिर्फ उन्हें बल्कि हजारों लोगों की जिंदगियां बचाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है. पेश है मनोज द्विवेदी के संपादन के साथ संवाददाता गोपाल मिश्र की खास रिपोर्ट.

हम बात कर रहे हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में IMS BHU बीएचयू के अधीन संचालित होने वाली रक्तदान वैन की. यह वैन इन दिनों सावन के मौके पर कैंपस में स्थित नए विश्वनाथ मंदिर के आसपास मौजूद रहती है. जहां बड़ी संख्या में न सिर्फ स्टूडेंट बल्कि दर्शन पूजन करने आने वाले लोग रक्तदान कर रहे हैं.

वाराणसी से संवाददाता गोपाल मिश्र की रिपोर्ट. (Video Credit: ETV Bharat)

यह दान किसी पैसे का वस्त्र का या अन्य का नहीं बल्कि अपने खून का है. रक्तदान महादान के स्लोगन को चरितार्थ करते हुए यहां पर बाहर से आने वाले श्रद्धालु और लोकल बड़ी संख्या में सावन पर रक्तदान कर पुण्य के भागी बन रहे हैं.

दरअसल, सावन महीने में जहां श्रद्धालु भगवान शिव की आराधना और दान-पुण्य के माध्यम से पुण्य अर्जित कर रहे हैं. वहीं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर स्थित विश्वनाथ मंदिर के बाहर आयोजित रक्तदान शिविर में लोगों ने रक्तदान कर मानवता की अनूठी मिसाल पेश की है.

मरीजों की बचाई जाती है जान: इस बारे भुइम्स ब्लड बैंक के डॉक्टर आशुतोष सिंह जो इस वैन के इंचार्ज भी है, उनका कहना है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय आईएमएस के अधीन संचालित होने वाली रक्तदान वैन अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है.

इसमें ब्लड डोनेशन की सभी सुविधाएं मौजूद हैं, जो कैंपस सहित कैंपस के बाहर हमेशा ब्लड कलेक्शन के लिए निकलती है. इसकी बड़ी वजह यह है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुंदरलाल अस्पताल में 400 से ज्यादा ऐसे थैलेसीमिया के बच्चे रजिस्टर्ड हैं, जिनको खून की कभी भी जरूरत पड़ सकती है.

शरीर में खून की कमी खून न बन पाने की वजह से इन बच्चों को कभी हफ्ते में दो बार तो कभी तीन बार तक खून की जरूरत पड़ जाती है. इसके अलावा कैंसर पेशेंट, प्रेग्नेंट महिलाएं जिनमें खून की कमी की दिक्कतें आती हैं.

कई ऐसे गंभीर बीमारियों से ग्रसित मरीज जिसमें किडनी पेशेंट से लेकर कई गंभीर बीमारियों के हर उम्र के लोग शामिल हैं, उनको भी समय-समय पर खून की जरूरत पड़ती है. यही वजह है कि यह प्रयास न सिर्फ उनकी बल्कि बहुत से लोगों की जिंदगी बचाता है.

काशी में सावन में रक्तदान.
काशी में सावन में रक्तदान. (Photo Credit: ETV Bharat)

दर्शन के बाद रक्तदान: सावन की शुरुआत 30 जुलाई से हुई है और 5 दिन के अंदर ही इस वैन के जरिए लगभग 100 से ज्यादा यूनिट ब्लड का कलेक्शन घूम-घूम कर किया जा चुका है.

इसमें अकेले काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्रतिदिन लगभग 15 से 20 यूनिट का कलेक्शन हो रहा है. यहां के छात्रों के साथ बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी अच्छी खासी है.

बागपत से काशी दर्शन के लिए आए गुरुदत्त ने रक्तदान के बाद कहा कि सावन के पावन महीने में बाबा भोलेनाथ को नमन करते हुए वह यही कहना चाहते हैं, कि आज के समय में रक्तदान सबसे बड़ा दान है.

उन्होंने कहा कि भगवान की पूजा के साथ यदि किसी जरूरतमंद की जान बचाने के लिए रक्तदान किया जाए तो यह सबसे बड़ी सेवा है. उन्होंने बीएचयू में खड़ी इस वैन में आकर ब्लड डोनेट किया और कहा कि उन्हें काशी में रक्तदान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ यह बड़ी बात है.

सबसे बड़ी बात यह है कि इस वैन में आईएमएस के साथ कई संस्थाएं जुड़कर भी इस काम को आगे बढ़ती हैं. संस्थानों में हेल्थ कैंप लगाने वाले लोग भी शामिल हैं. इस काम में मदद करने वाले राहुल वर्मा ने बताया कि लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित करना उनका उद्देश्य है.

उनकी टीम बीएचयू सहित देश के विभिन्न हिस्सों में नियमित रूप से रक्तदान शिविर आयोजित करती है. उन्होंने बताया कि 'लाइफ सेवर आर्मी' नाम से एक पोर्टल भी संचालित किया जा रहा है, जहां रक्तदाता और रक्त की आवश्यकता वाले लोग पंजीकरण कर सकते हैं.

यह प्लेटफॉर्म जरूरतमंद मरीजों तक समय पर रक्त उपलब्ध कराने में मदद करता है. रक्तदान शिविर के दौरान श्रद्धालुओं ने इसे सामाजिक सेवा का महत्वपूर्ण माध्यम बताते हुए अधिक से अधिक लोगों से स्वेच्छा से रक्तदान करने की अपील करते दिखते हैं.

वही राजस्थान से काशी आए युवा तेजस चौहान भी रक्तदान के लिए काफी उत्साहित दिखाई दिए. उनका कहना था हम तो विश्वनाथ जी का दर्शन करने आए थे, लेकिन जब यह वैन देखी तो हम यहां आ गए उनका कहना था कि रक्तदान से बड़ा तो कोई दान है ही नहीं काशी में दान का महत्व है.

इसलिए हमने अपने रक्त को दान करके बहुत से लोगों की जिंदगी बचाने की सोची ताकि हमारा दान सही जगह जाए और कम से कम किसी की जिंदगी सुरक्षित रह सके. वही इस स्पेशल गाड़ी में ब्लड देने वाले विशाल कुमार खरवार का कहना है कि मैं चंदौली का रहने वाला हूं.

काशी हिंदू विश्वविद्यालय दर्शन करने आया तो मुझे ब्लड डोनेशन की यह गाड़ी दिखाई दी, मैंने पूछा तो पता चला कि जरूरतमंदों को इस्तेमाल के लिए यह ब्लड भेजा जाता है, तो मैंने यही सोचा कि दान तो दान है. रुपए का दान मंदिर में करें या फिर अपने खून का दान जरूरतमंदों के लिए यह ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है.

रक्तदान से जुड़ी भ्रांतियां.
रक्तदान से जुड़ी भ्रांतियां. (Photo Credit: ETV Bharat)

रक्तदान का महत्व है खास: संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय ज्योतिष विभाग के प्रमुख डॉ अमित कुमार शुक्ला का कहना है कि काशी में दान का विशेष महत्व है. शास्त्रों में भी वर्णित है कि अन्न दान से बड़ा कोई दान नहीं है.

अगर आप किसी की जिंदगी बचाने के लिए अपने रक्त का दान कर रहे हैं, तो यह बहुत ही उत्तम कार्य है. शास्त्रों में यह वर्णित किया गया है कि किसी का जीवन बचाने के लिए किया गया किसी भी तरह का प्रयास सबसे उत्तम माना जाता है. यदि रक्तदान के जरिए आप किसी की जिंदगी को सुरक्षित कर रहे हैं, तो काशी में सावन पर किया जाने वाला यह दान सबसे ज्यादा पुण्य देने वाला माना जाएगा.

सावन के शुरू होने से लेकर अब तक लगभग 100 यूनिट ब्लड डोनेशन इस वैन के जरिए हुआ है. इस डोनेशन वैन के जरिए कलेक्ट होने वाले खून का इस्तेमाल 400 से ज्यादा बीएचयू हॉस्पिटल में रजिस्टर्ड थैलेसीमिया बच्चों के इलाज में होता है.

इसके अलावा 100 से ज्यादा कैंसर मरीज किडनी पेशेंट और अन्य जरूरतमंदों को भी यह खून समय पर दिया जाता है. यह हाईटेक वैन पूरी तरह से ब्लड डोनेशन के लिए ही तैयार की गई है जिसमें एक बार में चार लोग ब्लड डोनेशन कर सकते हैं. ब्लड को सुरक्षित रखने के लिए इसमें सारे संसाधन मौजूद हैं.

(यह खबर आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए)

यह भी पढ़ें: केंद्र में साथ-यूपी में अलग राह; NDA के सहयोगी दल क्यों बढ़ा रहे BJP की चुनावी चुनौती

Last Updated : August 7, 2026 at 9:29 AM IST

TAGGED:

VARANASI SAWAN MELA LATEST NEWS
BLOOD DONATION CAMPAIGN IMS BHU
KASHI SAWAN BLOOD DONATION CAMP
काशी में बाबा का दर्शन फिर महादान
UTTAR PRADESH LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.