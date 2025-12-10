ETV Bharat / state

कोरबा में बिना अनुमति ब्लड डोनेशन कैंप, स्वास्थ्य विभाग ने दबिश देकर जमा कराया ब्लड

हेलमेट और गिफ्ट का का प्रलोभन देकर बिना अनुमति लोगों से ब्लड डोनेट करवाया जा रहा था.

BLOOD DONATION CAMP
कोरबा ब्लड डोनेशन कैंप (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 10, 2025 at 10:41 AM IST

3 Min Read
कोरबा: कटघोरा क्षेत्र में कैंप लगाकर नियम विरुद्ध तरीके से ब्लड डोनेशन कैंप लगाने का मामला संज्ञान में आया है. सूचना मिलने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कैंप लगाने वाली संस्था को समझाइश देते हुए रक्त दान से इक्ट्ठा किया ब्लड स्वास्थ्य विभाग में जमा करवाया. दरअसल जब किसी भी संस्था या ब्लड बैंक द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाता है, तब इसकी विधिवत अनुमति स्वास्थ्य विभाग से लेनी होती है.

बिना अनुमति लगाया गया कैंप

कोरबा जिले के कुछ इलाकों में दूसरे जिले की संस्थाएं ब्लड डोनेशन कैंप लगा रही हैं. नियम विरुद्ध तरीके से ऐसे आयोजन को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सख्ती दिखाई है. एक स्थान पर नोडल ऑफिसर ने पहुंचकर डोनेशन कैंप लगाने वाले को जमकर फटकार लगाई. नोडल ऑफिसर ने बताया कि पीड़ितों को रक्त उपलब्ध कराना काफी अच्छा काम है लेकिन इसे करने के लिए सरकारी विभागों से विधिवत अनुमति लेने की जरूरत पड़ती है.

कोरबा में बिना अनुमति के ब्लड डोनेशन कैंप (ETV Bharat Chhattisgarh)

कटघोरा और हरदी बाजार में कैंप

जानकारी के अनुसार जिले के कटघोरा और हरदीबाजार क्षेत्र में दूसरे जिले बिलासपुर के निजी ब्लड बैंकों के द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया था.
डोनर को कई तरह के प्रलोभन देकर रक्तदान करने को कहा गया जबकि नियमों के अंतर्गत इस तरह के शिविर आयोजित नहीं हो सकते.

BLOOD DONATION CAMP
स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची (ETV Bharat Chhattisgarh)

जमा कराया गया 20 फीसदी रक्त

कटघोरा और हरदीबाजार क्षेत्र में अलग-अलग ब्लड कैंप में जितना भी रक्त रक्तदाताओं के द्वारा दान किया गया था. नियम अनुसार इसका 20 फ़ीसदी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ब्लड बैंक में जमा कराया गया है. स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर दबिश देकर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करने वाली संस्था को समझाइश देते हुए भविष्य में इस तरह से बिना अनुमति कैंप का आयोजन नहीं करने की हिदायत दी है.

BLOOD DONATION CAMP
प्रलोभन देकर करवाया जा रहा ब्लड डोनेशन (ETV Bharat Chhattisgarh)

मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ब्लड बैंक के नोडल अधिकारी रविकांत राठौर ने बताया कटघोरा और हरदीबाजार क्षेत्र में बिना अनुमति के ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा था. इसके लिए भी विभाग की अनुमति अनिवार्य है. ब्लड डोनेशन करने वाली संस्थाओं को नियमों की जानकारी दी गई है और नियमानुसार जो ब्लड सरकार को जमा किया जाना चाहिए, वह जमा कराया गया है. भविष्य में ऐसा नहीं करने की हिदायत भी दी गई है.

