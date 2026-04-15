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बलरामपुर जिला अस्पताल में ब्लड डोनेशन, अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ आम लोगों ने किया रक्तदान

बलरामपुर : रक्तदान को महादान कहा जाता है क्योंकि ब्लड से कई जरूरतमंदों की जिंदगी बचाई जाती है. इसी को ध्यान में रखते हुए बलरामपुर जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया. इस ब्लड डोनेशन कैंप में अधिकारी कर्मचारी सहित आमजनों ने भी बढ चढकर उत्साह के साथ रक्तदान किया. इस ब्लड डोनेशन शिविर में डोनेट किया गया ब्लड जरूरतमंद मरीजों को उपलब्ध कराया जाएगा. इस दौरान ब्लड डोनेशन करने वाले रक्तवीरों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया.

इस संबंध में जिले के सिविल सर्जन डॉ शशांक गुप्ता ने जानकारी दी. उन्होंने कहा कि सीएमएचओ के निर्देशानुसार जिला अस्पताल में आज ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया. जिसमें आमजनों सहित प्रशासनिक अधिकारी , कर्मचारी और पुलिस के जवानों ने भी रक्तदान किया. उन्होंने बताया कि अन्य ब्लॉक में भी तिथिवार ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है. अब तक दस यूनिट ब्लड डोनेशन हुआ है. कार्यक्रम के अंत तक यह संख्या और अधिक होने की संभावना है. इसके लिए मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार कर लोगों को ब्लड डोनेशन के लिए अप्रोच किया जा रहा है.

बलरामपुर जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर (ETV BHARAT)

ब्लड डोनेशन के लिए किया जा रहा प्रचार

बलरामपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देश पर जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में अलग अलग तय तिथियों में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जाएगा. इसके लिए प्रचार प्रसार कर लोगों को अधिक से अधिक संख्या में रक्त दान करने के लिए जागरूक किया जा रहा है. जिससे इमरजेंसी की स्थिति में जरूरत मंद मरीजों को ब्लड उपलब्ध कराई जा सके और लोगों की जान बचाई जा सके.