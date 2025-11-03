झारखंड हाईकोर्ट में लगा रक्तदान शिविर, थैलेसीमिया मरीजों की होगी मदद
झारखंड हाईकोर्ट परिसर में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया. इसका उद्घाटन हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने किया.
Published : November 3, 2025 at 8:34 PM IST
रांची: 15 नवंबर को झारखंड हाईकोर्ट अपनी स्थापना का 25 साल पूरा करने जा रहा है. लिहाजा, सिल्वर जुबली समारोह को यागदार बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है. इस कार्यक्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त न्यायमूर्ति सूर्यकांत भी शिरकत करेंगे. इससे पहले हाईकोर्ट परिसर में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया. इसका उद्घाटन हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने किया.
इस दौरान हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीश और अधिवक्तागण मौजूद थे. खास बात है कि डोनेशन में मिला ब्लड, थैलेसीमिया मरीजों को उपलब्ध कराए जाएंगे. अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि 100 यूनिट से ज्यादा ब्लड का कलेक्शन हुआ है.
रक्तदान से बचती है जिंदगी: मुख्य न्यायाधीश
दरअसल, थैलेसीमिया सोसायटी के साथ सदर अस्पताल और एडवोकेट एसोसिएशन के संयुक्त पहल पर रक्तदान शिविर लगाया गया. इस मौके पर मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान समेत अन्य न्यायमूर्तिगण ने दीप प्रज्ज्वलित किया. इस मौके पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि रक्तदान से किसी की जिंदगी बचाई जा सकती है. लिहाजा, सभी स्वस्थ लोगों को रक्तदान करना चाहिए. जीवित रहते किया गया दान काफी मायने रखता है.
स्वैच्छिक रक्तदाताओं का बढ़ाया मनोबल
इस दौरान बड़ी संख्या में अधिवक्ता, हाईकोर्ट के अधिकारी, कर्मचारी के साथ साथ सुरक्षा में तैनात पुलिस जवानों ने भी रक्तदान किया. खास बात है कि स्वैच्छिक रक्तदाताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए मुख्य न्यायाधीश समेत अन्य न्यायाधिशों की धर्म पत्नियां भी रक्तदान में शामिल हुई.
बता दें कि, पिछले दिनों कई थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों को बिना जांच किए ब्लड चढ़ाने से एचआईवी संक्रमण की बात सामने आई थी. जब जांच शुरू हुई तो पता चला कि झारखंड के ज्यादातर ब्लड बैंक का लाइसेंस भी रिनुअल नहीं हुआ है. ऊपर से रांची समेत कुछ जगहों को छोड़कर राज्य के ज्यादातर ब्लड बैंक में ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर ही नहीं है. इसकी वजह से मरीजों को PRBC की जगह पूरा ब्लड चढ़ा दिया जाता है, जो कई अंगों पर नकारात्मक असर डालता है.
इसमें आश्चर्य की बात यह है कि सिर्फ रांची के सदर अस्पताल में एक विशेषज्ञ यानी हेमेटोलॉजिस्ट हैं. बाकी सरकारी अस्पतालों में मेडिसीन या पैथोलॉजिस्ट के भरोसे थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया या हीमोफीलिया के मरीजों का इलाज हो रहा है.
