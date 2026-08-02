सैकड़ों जलदाय कर्मचारियों ने किया रक्तदान, जनसेवा का लिया सामूहिक संकल्प...
इस अभियान में 245 यूनिट रक्त संग्रहित हुआ, जो जरूरतमंद मरीजों के लिए जीवनदायी साबित होगा.
Published : August 2, 2026 at 5:19 PM IST
जयपुर: राजधानी जयपुर के राजापार्क स्थित भवन में रविवार को जलदाय विभाग के कर्मचारियों ने अपने लोकप्रिय नेता स्व. मांगीलाल शर्मा की पुण्यतिथि पर रक्तदान किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी. इस अवसर पर लगभग 245 यूनिट रक्त एकत्र किया गया. साथ ही रक्तदान करने वालों को सम्मानित भी किया गया. जयपुर में पीएचईडी स्पोर्ट्स क्लब एवं प्रान्तीय नल मजदूर यूनियन (इंटक) के संयुक्त तत्वावधान में जलदाय फेडरेशन इंटक के प्रथम प्रदेशाध्यक्ष एवं लोकप्रिय कर्मचारी नेता स्व. मांगीलाल शर्मा की 33वीं पुण्यतिथि पर विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर एवं श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया.
कार्यक्रम में प्रदेशभर के अलग-अलग जिलों से आए सैकड़ों कर्मचारी नेताओं, युवाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बढ़-चढ़कर रक्तदान शिविर में भाग लिया. आयोजन समिति एवं इंटक के प्रदेशाध्यक्ष संजय सिंह शेखावत ने बताया कि इस पुनीत अभियान में 245 यूनिट रक्त संग्रहित हुआ, जो जरूरतमंद मरीजों के लिए जीवनदायी साबित होगा. संघ के प्रदेशाध्यक्ष संजय सिंह शेखावत, कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष बाबूलाल शर्मा एवं महामंत्री राजेन्द्र सिंह सोलंकी ने बताया कि मांगीलाल शर्मा के सेवा, संघर्ष और कर्मचारी हितों के आदर्शों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष उनकी पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर एवं श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाता है.
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संजय सिंह शेखावत ने बताया कि मांगीलाल शर्मा की पुण्यतिथि पर सभी कर्मचारियों ने उनके बताए सेवा, संघर्ष और संगठन के मार्ग पर चलने का सामूहिक संकल्प लिया. साथ ही कार्यक्रम में उनकी ओर से किए गए कार्यों को भी याद किया गया. इस अवसर पर संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रघुवीर सिंह शेखावत, जिला अध्यक्ष ताराचन्द सैनी, विधि सलाहकार मुकेश कुमार माथुर, जलदाय यूथ इंटक के प्रदेशाध्यक्ष अजीत सिंह शेखावत तथा प्रदेश प्रवक्ता विजय सिंह भी मौजूद रहे.
कार्यक्रम में हवामहल विधायक बालमुकुंद आचार्य, पूर्व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी, राजस्थान इंटक के प्रदेशाध्यक्ष जगदीश राज श्रीमाली, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, पूर्व सांसद रामचरण बोहरा, पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल, राजापार्क पार्षद स्वाति परनामी सहित अनेक जनप्रतिनिधियों, सामाजिक एवं कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों ने सहभागिता निभाई. सभी जनप्रतिनिधियों ने रक्तदान करने वाले कर्मचारियों का हौसला बढ़ाया और रक्तदाताओं को प्रशंसा-पत्र देकर सम्मानित भी किया. उन्होंने हर साल इंटक की ओर से आयोजित किए जा रहे इस जनसेवा अभियान की प्रशंसा भी की.