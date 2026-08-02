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सैकड़ों जलदाय कर्मचारियों ने किया रक्तदान, जनसेवा का लिया सामूहिक संकल्प...

विधायक बालमुकुंद आचार्य ने रक्तदाताओं को प्रशंसा-पत्र दिया ( प्रान्तीय नल मजदूर यूनियन (इंटक) )