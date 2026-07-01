नेशनल डॉक्टर्स डे: रिम्स में चिकित्सकों, नर्सों और पारा मेडिकल स्टाफ ने किया रक्तदान, सदर अस्पताल में भी कार्यक्रम का आयोजन
रांची के रिम्स और सदर अस्पताल में नेशनल डॉक्टर्स डे पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया.
Published : July 1, 2026 at 8:20 PM IST
रांची: बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री रहे डॉ. बीसी रॉय की जयंती को देश में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस (National Doctors Day) के रूप में मनाया जाता है. आज इस दिन को राज्यभर में चिकित्सक और मेडिकल फटर्निटी से जुड़े लोग अपने-अपने तरीकों से मना रहे हैं. झारखंड के विभिन्न अस्पतालों में भी डॉक्टर्स डे मनाया गया. इस अवसर पर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने राज्य के चिकित्सकों को डॉक्टर्स-डे की शुभकामनाएं दी.
रिम्स में डॉक्टरों, नर्सों व कर्मियों ने किया रक्तदान
वहीं राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में ब्लड बैंक के द्वारा इमरजेंसी, ट्रॉमा एंड क्रिटिकल केअर विभाग में रक्तदान शिविर लगाया गया, जहां बड़ी संख्या में चिकित्सकों, नर्सों और पारा मेडिकल स्टाफ ने रक्तदान किया. रक्तदान से पहले रिम्स में डॉ. विधानचंद्र रॉय की जयंती पर बर्थडे केक भी काटा गया. यहां वक्ताओं ने डॉ. विधानचंद्र रॉय के एक स्वतंत्रता सेनानी, एक चिकित्सक, बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में उनके विकासन्मुखी विचार को याद किया और उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया. रांची ब्लड बैंक की हेड डॉ. सुषमा कुमारी ने बताया कि डॉक्टर्स-डे पर आज हमलोग रक्तदान कर डॉ. विधानचंद्र रॉय को याद कर रहे हैं.
रांची सदर अस्पताल में भी मनाया गया डॉक्टर्स-डे
वहीं रांची सदर अस्पताल के सिविल सर्जन कार्यालय सभागार में भी डॉक्टर्स-डे पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में जिले के चिकित्सकों के योगदान को स्मरण करते हुए समाज में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी गईं. इस अवसर पर कई चिकित्सकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया .
इस मौके पर रांची के सिविल सर्जन डॉ. प्रभात कुमार, सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. बिमलेश सिंह, डीआरसीएचओ डॉ. असीम कुमार माझी, डीटीओ डॉ. एसके बास्की, डीएमओ डॉ. एसके. साबरी, डॉ. एवी के बखला, डॉ. आरके जायसवाल, डॉ. आरके सिंह, जिला कार्यक्रम प्रबंधक प्रवीण सिंह सहित जिले के कई चिकित्सक और स्वास्थ्यकर्मी उपस्थित रहे.
चिकित्सकों ने डॉ. विधानचंद्र रॉय को किया याद
कार्यक्रम के शुभारंभ करते हुए सिविल सर्जन डॉ. प्रभात कुमार ने कहा कि भारत में प्रत्येक वर्ष 01 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है. यह दिवस महान चिकित्सक, प्रख्यात शिक्षाविद् एवं पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. विधानचंद्र रॉय की जयंती एवं पुण्यतिथि के अवसर पर उनके सम्मान में मनाया जाता है. उन्होंने कहा कि डॉ. रॉय का जीवन सेवा, समर्पण और मानवता का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिससे सभी चिकित्सकों को प्रेरणा मिलती है.
चिकित्सकों का समर्पण और सेवा प्रेरणादायीः सीएस
उन्होंने कहा कि चिकित्सक केवल रोगों का उपचार ही नहीं करते, बल्कि लोगों को स्वस्थ, सुरक्षित और बेहतर जीवन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. आपदा, महामारी, दुर्घटना अथवा किसी भी स्वास्थ्य आपातकाल में चिकित्सक अपनी व्यक्तिगत सुविधाओं की परवाह किए बिना निरंतर सेवाएं देते हैं. उनका समर्पण और सेवा भाव समाज के लिए प्रेरणादायी है. सिविल सर्जन डॉ. प्रभात कुमार ने सभी चिकित्सकों से कहा कि वे मरीजों के प्रति संवेदनशीलता, सेवा भावना और नैतिक मूल्यों के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते रहें और गुणवत्तापूर्ण एवं सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत रहें.
उपाधीक्षक ने चिकित्सकों के योगदान को सराहा
वहीं सदर अस्पताल उपाधीक्षक डॉ. बिमलेश सिंह ने चिकित्सकों के योगदान की सराहना की और उनके उत्तम स्वास्थ्य, उज्ज्वल भविष्य और निरंतर जनसेवा के लिए शुभकामनाएं दी. कार्यक्रम के समापन में जिला कार्यक्रम प्रबंधक प्रवीण सिंह ने सभी चिकित्सकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उनके अमूल्य कार्य हेतु धन्यवाद दिया.
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