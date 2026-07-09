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झारखंड में अब हर जिले में बनेगी रक्तदान जागरुकता एवं मॉनिटरिंग समिति, मुख्य सचिव का आदेश जारी, उपायुक्त होंगे अध्यक्ष

रांचीः झारखंड सरकार ने राज्य में स्वैच्छिक रक्तदान को संस्थागत स्वरूप देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने 7 जुलाई 2026 को सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों, सचिवों, विभागाध्यक्षों, प्रमंडलीय आयुक्तों, उपायुक्तों, वरीय पुलिस अधीक्षकों, पुलिस अधीक्षकों और सभी सिविल सर्जनों को पत्र जारी कर प्रत्येक जिले में ब्लड डोनेशन अवेयरनेस एंड मॉनिटरिंग कमेटी (BDAMC) के गठन का निर्देश दिया है. समिति का गठन उपायुक्त की अध्यक्षता में किया जाएगा.

हाईकोर्ट के आदेश पर उठाया गया कदम

मुख्य सचिव ने पत्र में कहा है कि यह निर्णय झारखंड हाईकोर्ट के विभिन्न जनहित याचिकाओं W.P. (PIL) संख्या 6062/2025, 2971/2020, 2413/2021 एवं 4688/2025 में पारित आदेशों के अनुपालन में लिया गया है. न्यायालय ने स्वास्थ्य विभाग और राज्य रक्त संक्रमण परिषद (SBTC) को निर्देश दिया है कि स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों के माध्यम से राज्य में रक्त संग्रह को शत-प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए.

पत्र में उल्लेख किया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार किसी भी जिले की वार्षिक रक्त आवश्यकता उसकी कुल आबादी का लगभग एक प्रतिशत होती है. स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के साथ रक्त की मांग लगातार बढ़ रही है. विशेष रूप से थैलेसीमिया, सिकल सेल और अन्य रक्ताधान-निर्भर मरीजों के लिए नियमित एवं सुरक्षित रक्त उपलब्ध कराना आवश्यक है.

मुख्य सचिव ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान राज्य में अब तक 3,68,345 यूनिट रक्त का संग्रह किया गया है. इसके लिए 3,798 स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किए गए, जिनके माध्यम से 1,27,035 यूनिट रक्त एकत्र हुआ. हालांकि विभिन्न जिलों में रक्त संग्रह और शिविरों के आयोजन में अभी भी काफी असमानता है इसे देखते हुए रक्त संग्रह, उपयोग और भंडारण की सुव्यवस्थित एवं समन्वित कार्यप्रणाली विकसित करना आवश्यक है.

समिति की संरचना