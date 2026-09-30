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ब्लड कैंसर जागरूकता माह का आज समापन, वक्त पर पहचान और आधुनिक इलाज से बढ़ी मरीजों की उम्मीद

जयपुर : 30 सितंबर को ब्लड कैंसर जागरूकता माह का समापन हो रहा है. इस पूरे महीने का मकसद ल्यूकेमिया, लिंफोमा और मल्टीपल मायलोमा जैसे ब्लड कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक करना और बीमारी के शुरुआती संकेतों को पहचानकर वक्त पर जांच और इलाज कराने के लिए प्रेरित करना है. इस साल जागरूकता अभियानों में लोगों को शरीर में होने वाले असामान्य बदलावों पर ध्यान देने और जरूरत पड़ने पर आवाज उठाने का संदेश दिया जा रहा है.

डॉ. शेखावत बताते हैं कि ब्लड कैंसर के विकास में बोन मैरो और रक्त कोशिकाओं में होने वाले आनुवंशिक बदलाव महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं. हालांकि, अधिकांश मामलों में ब्लड कैंसर होने का कोई एक निश्चित कारण नहीं होता. इसी वजह से बीमारी से बचाव के साथ-साथ उसके शुरुआती संकेतों को लेकर जागरूक रहना भी महत्वपूर्ण है. समय पर जांच होने से बीमारी की स्थिति का पता लगाया जा सकता है और डॉक्टर मरीज के लिए उपयुक्त उपचार तय कर सकते हैं.

लगातार थकान और बुखार हो सकता है संकेत : हेमेटो-ऑन्कोलॉजी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ डॉ. प्रकाश सिंह शेखावत के मुताबिक, ब्लड कैंसर के लक्षण बीमारी के प्रकार के आधार पर अलग हो सकते हैं. लगातार थकान और कमजोरी, खून की कमी, बिना किसी कारण वजन कम होना, बार-बार बुखार या संक्रमण होना इसके प्रमुख संकेतों में शामिल हो सकते हैं. इसके अलावा रात में अत्यधिक पसीना आना, शरीर पर आसानी से नीले निशान पड़ना, बिना वजह खून आना, त्वचा का पीला पड़ना, गर्दन या बगल में गांठ या लिम्फ नोड्स में सूजन और पेट के ऊपरी हिस्से में भारीपन या दर्द भी दिखाई दे सकता है. हालांकि, इन लक्षणों का होना हमेशा ब्लड कैंसर का संकेत नहीं होता, लेकिन अगर ये लक्षण लगातार बने रहते हैं तो चिकित्सकीय सलाह लेना जरूरी है.

ब्लड कैंसर कई तरह के होते हैं और हर बीमारी के लक्षण अलग-अलग हो सकते हैं. एक्सपर्ट डॉक्टर्स के मुताबिक, बीमारी की वक्त पर पहचान और सही इलाज शुरू होने से मरीज के बेहतर परिणाम की संभावना बढ़ती है. कई मामलों में शुरुआती लक्षण सामान्य कमजोरी, बुखार या थकान जैसे लग सकते हैं, इसलिए लगातार बने रहने वाले असामान्य लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

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इलाज में तेजी से बढ़े आधुनिक विकल्प : पिछले कुछ वर्षों में ब्लड कैंसर के उपचार में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है. बीमारी के प्रकार और मरीज की स्थिति के अनुसार कीमोथेरेपी, लक्षित उपचार, प्रतिरक्षा आधारित उपचार, बोन मैरो ट्रांसप्लांट और कार-टी सेल उपचार जैसे विकल्प उपलब्ध हैं. लक्षित उपचार में कैंसर कोशिकाओं में मौजूद विशेष बदलावों को निशाना बनाया जाता है. वहीं, कार-टी सेल उपचार में मरीज की अपनी प्रतिरक्षा कोशिकाओं को शरीर से लेकर प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है. इन कोशिकाओं को कैंसर कोशिकाओं की पहचान कर उन पर हमला करने के लिए तैयार किया जाता है और फिर मरीज के शरीर में वापस डाल दिया जाता है. डॉ. शेखावत के अनुसार, बीएमसीएच में ब्लड कैंसर के उपचार के लिए अलग विंग की सुविधा उपलब्ध है. यहां अब तक 191 बोन मैरो ट्रांसप्लांट और 9 कार-टी सेल उपचार किए जा चुके हैं.

आर्थिक तौर पर कमजोर मरीजों का मुफ्त इलाज : ब्लड कैंसर का इलाज लंबे वक्त तक चल सकता है और कई मामलों में इसका खर्च भी ज्यादा होता है. ऐसे में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए इलाज जारी रखना चुनौती बन सकता है. बीएमसीएच के ब्लड कैंसर विशेषज्ञ डॉ. उपेंद्र शर्मा के अनुसार, संस्थान में मरीजों के लिए दो विशेष परियोजनाओं के तहत निशुल्क उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है. बच्चों के लिए 'डोनेट ए लाइफ' परियोजना के तहत एएलएल, एपीएमएल और हॉजकिन्स लिंफोमा का निशुल्क उपचार किया जा रहा है. वहीं, वयस्क मरीजों के लिए 'फ्रीडम फ्रॉम कैंसर' परियोजना के तहत सीएमएल का निशुल्क उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है. इन दोनों परियोजनाओं में कुल 562 मरीज पंजीकृत हैं. इनमें से 389 मरीज वर्तमान में नियमित उपचार के साथ कैंसर मुक्त जीवन जी रहे हैं. योजनाओं के तहत जांच, दवा और उपचार सहित अब तक 13.87 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं.

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इलाज पूरा होने के बाद भी फॉलोअप जरूरी : विशेषज्ञों के मुताबिक ब्लड कैंसर का उपचार पूरा होने के बाद भी मरीज को नियमित चिकित्सकीय निगरानी में रहना जरूरी है. कई बार मरीज की स्थिति बेहतर होने के बाद वह दवाएं लेना या नियमित जांच कराना बंद कर देता है. डॉ. शेखावत के अनुसार, उपचार बीच में छोड़ना या दवाओं का अनियमित सेवन मरीज के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डाल सकता है. कैंसर से मुक्त होने के बाद भी डॉक्टर की सलाह के अनुसार नियमित जांच, दवाओं का सेवन और फॉलोअप जारी रखना चाहिए. नियमित फॉलोअप से डॉक्टर मरीज की स्थिति पर नजर रख सकते हैं और बीमारी से जुड़े किसी भी बदलाव का समय पर पता लगाया जा सकता है.

जागरूकता ही शुरुआती कदम : ब्लड कैंसर जागरूकता महीने का पैगाम यही है कि शरीर में होने वाले असामान्य बदलावों को नजरअंदाज न किया जाए. लगातार थकान, कमजोरी, बार-बार बुखार या संक्रमण, बिना वजह वजन घटना, आसानी से चोट के निशान पड़ना या शरीर में गांठ और सूजन जैसे लक्षण लंबे समय तक बने रहें तो चिकित्सकीय सलाह लेना जरूरी है. समय पर जांच बीमारी की स्थिति समझने में मदद करती है और सही उपचार शुरू करने का रास्ता खोलती है. इलाज के नए रास्तों के बढ़ने से ब्लड कैंसर के मरीजों के लिए उपचार की संभावनाएं भी पहले की तुलना में बेहतर हुई हैं.

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