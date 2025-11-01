ETV Bharat / state

झारखंड में थैलेसीमिया पीड़ित मरीजों से खिलवाड़, एक हेमेटोलॉजिस्ट के भरोसे प्रदेश के थैलसिमिक मरीज!

रांची: चाईबासा में थैलेसिमिया पीड़ित बच्चे को HIV संक्रमित रक्त चढ़ा दिए जाने के बाद से प्रदेश का स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से रेस है. एक ओर जहां पश्चिमी सिंहभूम के सिविल सर्जन और ब्लड बैंक कर्मियों पर कार्रवाई की गयी. साथ ही राज्यभर के ब्लड बैंकों की सरकारी स्तर पर ऑडिट कराई जा रही है.

इस मामले में झारखंड उच्च न्यायालय ने भी स्वतः संज्ञान लिया है. इन सब के बीच यह भी एक सच्चाई है कि भले ही थैलसेमिक मरीज में HIV पॉजिटिव रक्त चढ़ा देने के बाद यह संवेदनशील मुद्दा सुर्खियों में हो. लेकिन रांची और कुछेक जिले को छोड़ कर राज्य के ज्यादातर जिलों के ब्लड बैंक में ब्लड कपोनेंट सेपरेटर नहीं है. इस नतीजा यह कि थैलसेमिक मरीजों को PRBC की जगह पूरा ब्लड ही चढ़ा दिया जाता है.

झारखंड थैलेसीमिया फाउंडेशन के संस्थापक अतुल गेरा कहते हैं कि इसका दुष्प्रभाव मरीजों के महत्वपूर्ण अंगों पर पड़ता है. आयरन ओवरलोड को कम करने की व्यवस्था भी रांची छोड़कर अन्य जिलों में नहीं है. इसका दुष्प्रभाव यह होता है कि लगातार और बार-बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से मरीज की लीवर, किडनी, स्प्लीन जैसे अंग प्रभावित होते हैं.

सरकार की उदासीनता का रवैया यह है कि मुख्यमंत्री ने तीन साल पहले पांच जिलों रांची, गिरिडीह, पलामू, गुमला और हजारीबाग के ब्लड बैंक में ब्लड सेपरेशन मशीन लगाने का शुभारंभ किया था. लेकिन आज तक सिर्फ रांची और गिरिडीह के ब्लड बैंक में ही ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर मशीन लग सका. अतुल गेरा कहते हैं कि राज्य के 24 जिलों में से 20-21 जिलों में ब्लड सेपरेटर मशीन नहीं है. वहीं आयरन के ओवर लोड की स्थिति में उसे कम करने की मशीन भी सभी जगह नहीं है.

राज्य में रक्त संबंधी बीमारी के इलाज के लिए सिर्फ एक डॉक्टर

राज्य में रक्त संबंधी गंभीर बीमारियों के मरीजों की संख्या काफी है लेकिन पूरे राज्य में सिर्फ एक विशेषज्ञ डॉक्टर यानी हेमेटोलॉजिस्ट, रांची के सदर अस्पताल में हैं. ज्यादातर सरकारी अस्पतालों में मेडिसीन या पैथोलॉजिस्ट चिकित्सकों के भरोसे थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया या एप्लास्टिक एनीमिया या हीमोफीलिया के मरीजों का इलाज होता है.

झारखंड थैलीसीमिया फाउंडेशन के संस्थापक और समाजसेवी अतुल गेरा कहते हैं कि हम यह नहीं कहते कि 24 जिलों में हेमेटोलॉजिस्ट की नियुक्ति हो लेकिन ब्लड डिसऑर्डर की समस्याओं के इलाज के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित डॉक्टर्स तो होने चाहिए.