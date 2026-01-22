ETV Bharat / state

ई-रक्तकोष पोर्टल: ब्लड उपलब्धता की जानकारी एक क्लिक पर, नहीं भटकेंगे मरीज के परिजन

औषधि​ नियंत्रण कार्यालय ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: अस्पताल में इलाज करा रहे मरीजों और उनके परिजनों को अक्सर सर्जरी के दौरान रक्त की उपलब्धता को लेकर चिंता सताती रहती है. कई बार ज़रूरी ब्लड ग्रुप उसी अस्पताल में उपलब्ध नहीं होता, जिससे मरीजो के परिजनों को इसे ढूंढने के लिए अलग-अलग जगहों पर भटकना पड़ता है. औषधि नियंत्रण संगठन और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित 'ई-रक्तकोष' पोर्टल अब इस समस्या का समाधान बनकर आया है. ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक का कहना था कि केंद्र सरकार के इस पोर्टल पर सभी पंजीकृत ब्लड बैंकों की सूची उपलब्ध है. ये ब्लड बैंक रक्त के स्टॉक की स्थिति का लगातार अपडेट करते रहते हैं. ऐसे में रक्त की आवश्यकता पड़ने पर परिजन सीधे उसी ब्लड बैंक पर पहुंच सकते हैं, जहां वह उपलब्ध हो. इससे अब उन्हें एक के बाद दूसरे ब्लड बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. पढ़ें: स्पीकर ओम बिरला के जन्मदिन पर बना रिकॉर्ड, एक दिन में 29,427 यूनिट हुआ रक्तदान