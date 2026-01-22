ETV Bharat / state

ई-रक्तकोष पोर्टल: ब्लड उपलब्धता की जानकारी एक क्लिक पर, नहीं भटकेंगे मरीज के परिजन

पोर्टल पर जाकर आवश्यक ब्लड ग्रुप चुनते ही यह देखा जा सकता है कि किस ब्लड बैंक में कितनी यूनिट रक्त उपलब्ध है.

E Blood Bank Portal
औषधि​ नियंत्रण कार्यालय (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 22, 2026 at 8:52 PM IST

2 Min Read
जयपुर: अस्पताल में इलाज करा रहे मरीजों और उनके परिजनों को अक्सर सर्जरी के दौरान रक्त की उपलब्धता को लेकर चिंता सताती रहती है. कई बार ज़रूरी ब्लड ग्रुप उसी अस्पताल में उपलब्ध नहीं होता, जिससे मरीजो के परिजनों को इसे ढूंढने के लिए अलग-अलग जगहों पर भटकना पड़ता है. औषधि नियंत्रण संगठन और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित 'ई-रक्तकोष' पोर्टल अब इस समस्या का समाधान बनकर आया है.

ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक का कहना था कि केंद्र सरकार के इस पोर्टल पर सभी पंजीकृत ब्लड बैंकों की सूची उपलब्ध है. ये ब्लड बैंक रक्त के स्टॉक की स्थिति का लगातार अपडेट करते रहते हैं. ऐसे में रक्त की आवश्यकता पड़ने पर परिजन सीधे उसी ब्लड बैंक पर पहुंच सकते हैं, जहां वह उपलब्ध हो. इससे अब उन्हें एक के बाद दूसरे ब्लड बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे.

ई-पोर्टल की खास बातें: फाटक के अनुसार इस पोर्टल की सबसे बड़ी खूबी यह है कि सभी पंजीकृत ब्लड बैंकों के लिए अपना स्टॉक नियमित रूप से अद्यतन करना अनिवार्य है. जयपुर सहित पूरे प्रदेश के सरकारी और निजी अस्पतालों से जुड़े ब्लड बैंक इस पोर्टल से जुड़े हुए हैं. उन्होंने बताया कि आमतौर पर रक्त की जरूरत पड़ने पर लोगों को दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब ई-रक्तकोष पोर्टल ने यह प्रक्रिया बहुत आसान बना दी है.

इस पोर्टल को सड़क दुर्घटनाओं, ऑपरेशन, प्रसव और गंभीर बीमारियों जैसी आपात स्थितियों को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है, ताकि जरूरतमंदों को रक्त ग्रुप की वास्तविक समय (रियल टाइम) जानकारी मिल सके. पोर्टल पर जाकर आवश्यक ब्लड ग्रुप चुनते ही यह देखा जा सकता है कि किस ब्लड बैंक में कितनी यूनिट रक्त उपलब्ध है. सही जानकारी मिलने से परिजन सीधे उपलब्धता वाले ब्लड बैंक तक पहुंच सकते हैं. इससे न केवल समय की बचत होती है, बल्कि भागदौड़ और मानसिक तनाव भी कम होता है.

