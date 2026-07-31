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जंतर-मंतर जाने से रोका तो आर्ट्स फैकल्टी को ही बना दिया प्रदर्शन स्थल, VC से माफी की मांग पर अड़े छात्र'

दिल्ली विश्वविद्यालय में एनएसयूआई के नेतृत्व में चल रहा 'डीयू सत्याग्रह' शुक्रवार को पांचवें दिन और भूख हड़ताल तीसरे दिन में पहुंच गई.

DU Satyagrah
डीयू सत्याग्रह का पांचवां दिन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 31, 2026 at 2:44 PM IST

5 Min Read
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नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय में एनएसयूआई के नेतृत्व में चल रहा 'डीयू सत्याग्रह' शुक्रवार को पांचवें दिन और भूख हड़ताल तीसरे दिन में पहुंच गई. आर्ट्स फैकल्टी के बाहर छात्रों ने 'DU का जंतर मंतर' लिखे पोस्टर लगाकर और जूते-चप्पल प्रदर्शित कर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ अनोखा विरोध किया. डूसू उपाध्यक्ष राहुल झांसला ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय ने छात्रों को जंतर मंतर पर प्रदर्शन में जाने से रोककर उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन किया है. उन्होंने कहा कि जब तक कुलपति आधिकारिक मंच से छात्रों से सार्वजनिक माफी नहीं मांगते, तब तक प्रदर्शन और भूख हड़ताल जारी रहेगी.

छात्रों के साथ खड़े होने के बजाय चेतावनी जारी की गई

डूसू उपाध्यक्ष राहुल झांसला ने कहा कि डीयू में प्रदर्शन का पांचवां दिन है और उनके साथियों की भूख हड़ताल का तीसरा दिन शुरू हो चुका है. उन्होंने कहा कि जिस समय छात्र अपने अधिकारों की मांग को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे और पुलिस कार्रवाई का सामना कर रहे थे, उस समय विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों का साथ देने के बजाय उनके खिलाफ चेतावनी जारी कर दी.

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राहुल झांसला ने बताया कि दिल्ली विश्वविद्यालय के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जारी संदेश में छात्रों को किसी भी विरोध-प्रदर्शन में शामिल न होने की सलाह दी गई और कहा गया कि ऐसा करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है. उन्होंने कहा कि इस तरह की चेतावनी देकर छात्रों के वर्तमान और भविष्य को लेकर डर पैदा करने की कोशिश की गई. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, "विश्वविद्यालय को यह अधिकार किसने दिया कि वह छात्रों को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने से रोके और उन्हें कानूनी कार्रवाई का डर दिखाए.

जिस जंतर मंतर पर जाने से रोका, वही माहौल कैंपस में बनाया

आर्ट्स फैकल्टी के बाहर प्रदर्शन स्थल पर 'DU का जंतर मंतर' लिखा बैनर लगाया गया. राहुल झांसला ने कहा कि यह पोस्टर विश्वविद्यालय प्रशासन को एक संदेश है. उन्होंने कहा, "जब हमें जंतर मंतर जाने से रोका गया तो हमने विश्वविद्यालय परिसर में ही अपना जंतर मंतर बना दिया. अब यहीं छात्र अपनी आवाज उठाएंगे. अगर प्रशासन को इसे रोकना है तो सामने आकर रोके." उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन छात्र पीछे हटने वाले नहीं हैं.

जूते-चप्पलों के जरिए पुलिस कार्रवाई का विरोध

प्रदर्शन स्थल पर रखे गए जूते और चप्पलों को लेकर भी राहुल झांसला ने अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि यह जूते किसी नाटक का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि उन छात्रों की याद दिलाते हैं जो प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई में अपनी जान बचाने के लिए भागे थे. उन्होंने कहा कि भगदड़ के दौरान कई छात्रों के पैरों से जूते-चप्पल निकल गए थे. उन्हीं जूतों और चप्पलों को प्रतीक के रूप में यहां रखा गया है, जिससे विश्वविद्यालय प्रशासन देख सके कि छात्रों के साथ क्या हुआ. उन्होंने कहा कि जिन छात्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय की थी, उनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ और प्रशासन ने इस पर कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाई.

बीच का रास्ता नहीं, सिर्फ माफी चाहिए

राहुल झांसला ने कहा कि सत्याग्रह शुरू हुए पांच दिन हो गए हैं, लेकिन कुलपति की ओर से अब तक कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आई है. उन्होंने कहा कि कुलपति खुद बातचीत के लिए सामने नहीं आए, जबकि उनके कार्यालय से कुछ प्रतिनिधि पास पहुंचे और समझौते का रास्ता निकालने की बात कही. इस पर राहुल झांसला ने कहा कि यह कोई ऐसा विवाद नहीं है जिसमें समझौते की गुंजाइश हो.

उन्होंने कहा कि जब मांग पूरी तरह छात्रों के अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़ी हो, तब बीच का रास्ता निकालने का सवाल ही नहीं उठता. उन्होंने कहा, "अगर कोई गलत मांग होती या किसी निजी हित का मामला होता तो समझौते की बात हो सकती थी. लेकिन यहां छात्र अपने संवैधानिक अधिकारों की बात कर रहे हैं. इसलिए हमारी एक ही मांग है कि कुलपति छात्रों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगें."

आधिकारिक मंच से ही मांगे माफी

राहुल झांसला ने कहा कि जिस आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से छात्रों को विरोध प्रदर्शन में शामिल न होने की चेतावनी दी गई थी, उसी मंच से कुलपति को माफी मांगनी चाहिए. उन्होंने कहा कि इससे यह संदेश जाएगा कि विश्वविद्यालय छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों का सम्मान करता है. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय का आधिकारिक मंच छात्रों के हितों की रक्षा करने के बजाय ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे छात्रों में डर का माहौल पैदा हो रहा है. उन्होंने कहा कि जब तक कुलपति सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते और छात्रों के शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार को स्वीकार नहीं करते, तब तक आर्ट्स फैकल्टी के बाहर चल रहा 'डीयू सत्याग्रह' और भूख हड़ताल जारी रहेगी.

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