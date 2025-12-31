ETV Bharat / state

झारखंड में 6 जनवरी से सभी प्रखंडों में लगेगा स्वास्थ्य मेला, बीमारियों की स्क्रीनिंग के साथ निशुल्क दवा भी

झारखंड में प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेला का आयोजन होना है. इसको लेकर स्टेट नेशनल हेल्थ मिशन के अभियान निदेशक ने समीक्षा की.

Health Fair In Jharkhand
सभी जिलों के सिविल सर्जन संग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा करते स्टेट नेशनल हेल्थ मिशन के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 31, 2025 at 8:23 PM IST

रांची: झारखंड के लोगों को स्वस्थ बनाए रखने और समय पर उनकी बीमारियों की जांच के साथ-साथ इलाज को सुलभ बनाने के उद्देश्य से राज्य के सभी 264 प्रखंडों में स्वास्थ्य विभाग 06 जनवरी 2026 से 10 जनवरी 2026 तक प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेला का आयोजन करने जा रहा है. इस पांच दिवसीय स्वास्थ्य मेला से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा के लिए आज स्टेट नेशनल हेल्थ मिशन के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने नामकुम स्थित स्वास्थ्य मुख्यालय में समीक्षा बैठक की.

06 से 10 जनवरी 2026 तक आयोजित होने वाले प्रखंड स्वास्थ्य मेला की तैयारी को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने सभी जिलों की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने कहा कि पांचों दिन सीएचसी और पीएचसी में मेला का आयोजन किया जाएगा.

जांच के साथ निशुल्क दवा का वितरण

स्वास्थ्य मेला में टीबी, मलेरिया, परिवार नियोजन और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं की लोगों को जानकारी दी जाएगी. साथ ही जांच के साथ लोगों के बीच निशुल्क दवा का भी वितरण किया जाएगा. इस दौरान आयुष्मान कार्ड, आभा कार्ड भी बनाए जाएंगे और वितरण किया जाएगा. साथ ही लोगों को आयुष के बारे में भी जानकारी दी जाएगी. स्वास्थ्य मेला के दौरान लोगों का बीपी, शुगर की जांच, आंखों की जांच और निशुल्क चश्मा वितरण भी किया जाएगा.

सभी जिलों के सिविल सर्जन को निर्देश

अभियान निदेशक ने समीक्षा बैठक के दौरान सभी जिलों को यह निर्देश दिया कि स्वास्थ्य केंद्रों की ब्रांडिंग की जाए और विभिन्न आईसी को प्रदर्शित किया जाए. सभी कैंप में सिकल सेल स्क्रीनिंग और ब्लड डोनेशन कैंप भी अनिवार्य रूप से लगाए जाएं. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान राज्य टीबी पदाधिकारी डॉ. कमलेश ने सभी जिलों के साथ टीबी कार्यक्रम की भी समीक्षा की. इस दौरान नोडल आईसी ऑफिसर डॉ. लाल माझी ने सभी को मेले की पूरी रूपरेखा की भी जानकारी दी.

इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी जिलों के सिविल सर्जन, एसीएमओ, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, डीपीसी, ब्लॉक से मेडिकल ऑफिसर एवं अन्य लोगों ने भाग लिया. राज्य स्तर से आईसी और डाटा सेल के परामर्शियों ने भाग लिया.

