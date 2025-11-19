ETV Bharat / state

शकूरबस्ती–बठिंडा सेक्शन में ब्लॉक: कई ट्रेनें रद्द, कुछ शॉर्ट-टर्मिनेट, रेलवे ने की यात्रियों से ये अपील

शकूरबस्ती-बठिंडा सेक्शन के बहादुरगढ़-असौदाह स्टेशनों के बीच ब्रिज आरसीसी स्लैब लॉन्चिंग के लिए पावर और ट्रैफिक ब्लॉक घोषित किया.

शकूरबस्ती–बठिंडा सेक्शन में ब्लॉक: कई ट्रेनें रद्द
शकूरबस्ती–बठिंडा सेक्शन में ब्लॉक: कई ट्रेनें रद्द (Etv Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 19, 2025 at 8:54 PM IST

नई दिल्लीः उत्तर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शकूरबस्ती–बठिंडा सेक्शन में 3 घंटे के पावर व ट्रैफिक ब्लॉक की घोषणा की है. इस ब्लॉक के कारण कई ट्रेनें 20 व 21 नवंबर को रद्द रहेंगी, जबकि कुछ ट्रेनों को शॉर्ट-टर्मिनेट, शॉर्ट-ओरिजिनेट व रेगुलेट किया जाएगा. रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति जांच करने की अपील की है, जिससे किसी असुविधा से बच सकें.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि 20 और 21 नवंबर 2025 को दो महत्वपूर्ण पैसेंजर ट्रेनें रद्द रहेंगी. इनमें 64932 जिंद–दिल्ली जंक्शन तथा 64931 दिल्ली जंक्शन–जिंद दोनों दिशाओं में सेवाएं बंद रहेंगी. नियमित रूप से घरेलू यात्रियों द्वारा उपयोग की जाने वाली इन ट्रेनों के रद्द होने से कई स्थानीय यात्रियों की यात्रा योजनाओं पर असर पड़ सकता है.

इसके अलावा, कुछ ट्रेनों के संचालन में आंशिक रूप से बदलाव किया गया है. 54032 जिंद–दिल्ली जंक्शन को 20 व 21 नवंबर को रोहतक जंक्शन पर ही शॉर्ट-टर्मिनेट किया जाएगा. वहीं, 54035 दिल्ली जंक्शन–जाखल जंक्शन अब इन्हीं तिथियों में रोहतक जंक्शन से शॉर्ट-ओरिजिनेट होगी. इसका अर्थ है कि इन दो दिनों में दिल्ली से जाखल जाने वाले यात्रियों को रोहतक से ट्रेन पकड़नी होगी.

रेलवे ने दो ट्रेनों को रेगुलेट भी करने का भी फैसला किया है. ट्रेन नंबर 15909 डिब्रूगढ़–लालगढ़ जंक्शन को 18 व 19 नवंबर को शकूरबस्ती–बहादुरगढ़ के बीच 85 मिनट तक रोका जाएगा, जबकि 54034 जिंद–दिल्ली जंक्शन को 20 व 21 नवंबर को जिंद–खरावर सेक्शन के बीच 70 मिनट तक रेगुलेट किया जाएगा.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने यात्रियों से अपील की है कि सफर से पहले अपने ट्रेन की स्थिति की जानकारी NTES पोर्टल या 139 हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से अवश्य प्राप्त करें. रेलवे ने कहा है कि यह ट्रैफिक ब्लॉक जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण कार्यों के लिए किया जा रहा है, जिससे भविष्य में ट्रेनों की सुरक्षा व परिचालन क्षमता में सुधार होगा.

