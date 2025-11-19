ETV Bharat / state

शकूरबस्ती–बठिंडा सेक्शन में ब्लॉक: कई ट्रेनें रद्द, कुछ शॉर्ट-टर्मिनेट, रेलवे ने की यात्रियों से ये अपील

नई दिल्लीः उत्तर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शकूरबस्ती–बठिंडा सेक्शन में 3 घंटे के पावर व ट्रैफिक ब्लॉक की घोषणा की है. इस ब्लॉक के कारण कई ट्रेनें 20 व 21 नवंबर को रद्द रहेंगी, जबकि कुछ ट्रेनों को शॉर्ट-टर्मिनेट, शॉर्ट-ओरिजिनेट व रेगुलेट किया जाएगा. रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति जांच करने की अपील की है, जिससे किसी असुविधा से बच सकें.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि 20 और 21 नवंबर 2025 को दो महत्वपूर्ण पैसेंजर ट्रेनें रद्द रहेंगी. इनमें 64932 जिंद–दिल्ली जंक्शन तथा 64931 दिल्ली जंक्शन–जिंद दोनों दिशाओं में सेवाएं बंद रहेंगी. नियमित रूप से घरेलू यात्रियों द्वारा उपयोग की जाने वाली इन ट्रेनों के रद्द होने से कई स्थानीय यात्रियों की यात्रा योजनाओं पर असर पड़ सकता है.

इसके अलावा, कुछ ट्रेनों के संचालन में आंशिक रूप से बदलाव किया गया है. 54032 जिंद–दिल्ली जंक्शन को 20 व 21 नवंबर को रोहतक जंक्शन पर ही शॉर्ट-टर्मिनेट किया जाएगा. वहीं, 54035 दिल्ली जंक्शन–जाखल जंक्शन अब इन्हीं तिथियों में रोहतक जंक्शन से शॉर्ट-ओरिजिनेट होगी. इसका अर्थ है कि इन दो दिनों में दिल्ली से जाखल जाने वाले यात्रियों को रोहतक से ट्रेन पकड़नी होगी.