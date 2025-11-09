ETV Bharat / state

मतदाता सूची पुनरीक्षण में लापरवाही, बीएलओ निलंबित

जैसलमेर: विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) 2025-26 के तहत चल रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा के दौरान निर्वाचन कार्यों में गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) जैसलमेर सक्षम गोयल द्वारा यह पाया गया कि जियाराम, अध्यापक लेवल-1, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जवाहर नगर (10 बी.डी.), जो विधानसभा क्षेत्र जैसलमेर के भाग संख्या-51 के बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) के रूप में नियुक्त हैं. उन्होंने अपने आवंटित मतदान क्षेत्र में परिगणना प्रपत्र (ईएफ) का वितरण कार्य प्रारंभ नहीं किया. साथ ही, बीएलओ ऐप पर भी आवश्यक सूचनाओं की अपलोडिंग नहीं की गई थी.

निर्वाचन प्रक्रिया में इस प्रकार की लापरवाही को गंभीर मानते हुए एसडीएम जैसलमेर ने संबंधित बीएलओ के विरुद्ध निलंबन की अनुशंसा की. एसडीएम सक्षम गोयल ने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी, जैसलमेर ने अनुशंसा पर तत्काल प्रभाव से आदेश जारी करते हुए बीएलओ जियाराम को निलंबित कर दिया है. निलंबन अवधि के दौरान उन्हें नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय रहेगा तथा उनका मुख्यालय कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, जैसलमेर निर्धारित किया गया है.

