मतदाता सूची पुनरीक्षण में लापरवाही, बीएलओ निलंबित

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में लापरवाही बरतने पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है.

जैसलमेर कलेक्ट्रेट
जैसलमेर कलेक्ट्रेट (फोटो ईटीवी भारत जैसलमेर)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 9, 2025 at 11:53 AM IST

जैसलमेर: विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) 2025-26 के तहत चल रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा के दौरान निर्वाचन कार्यों में गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) जैसलमेर सक्षम गोयल द्वारा यह पाया गया कि जियाराम, अध्यापक लेवल-1, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जवाहर नगर (10 बी.डी.), जो विधानसभा क्षेत्र जैसलमेर के भाग संख्या-51 के बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) के रूप में नियुक्त हैं. उन्होंने अपने आवंटित मतदान क्षेत्र में परिगणना प्रपत्र (ईएफ) का वितरण कार्य प्रारंभ नहीं किया. साथ ही, बीएलओ ऐप पर भी आवश्यक सूचनाओं की अपलोडिंग नहीं की गई थी.

निर्वाचन प्रक्रिया में इस प्रकार की लापरवाही को गंभीर मानते हुए एसडीएम जैसलमेर ने संबंधित बीएलओ के विरुद्ध निलंबन की अनुशंसा की. एसडीएम सक्षम गोयल ने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी, जैसलमेर ने अनुशंसा पर तत्काल प्रभाव से आदेश जारी करते हुए बीएलओ जियाराम को निलंबित कर दिया है. निलंबन अवधि के दौरान उन्हें नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय रहेगा तथा उनका मुख्यालय कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, जैसलमेर निर्धारित किया गया है.

जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी बीएलओ, सुपरवाइजरी अधिकारियों एवं संबंधित कार्मिकों को निर्देश दिए हैं कि वे विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की समय-सारिणी एवं निर्वाचन विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्ण पालन करें. उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के अद्यतन कार्य में पारदर्शिता, तत्परता और निष्ठा सर्वोपरि है. किसी भी प्रकार की शिथिलता, उदासीनता या नियमों की अवहेलना को किसी भी परिस्थिति में सहन नहीं किया जाएगा.

निर्वाचन अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि निर्वाचन से जुड़े कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, ताकि आगामी चुनावी प्रक्रियाओं के लिए मतदाता सूचियां पूर्ण रूप से अद्यतन एवं त्रुटिरहित तैयार हो सकें.

TAGGED:

मतदाता सूची पुनरीक्षण
लापरवाही पर बीएलओ निलंबित
BLO SUSPENDED
SPECIAL INTENSIVE REVISION
VOTER LIST REVISION

