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बरेली में 26 मतदाताओं के नाम काटने के आरोप में BLO निलंबित; जांच अधिकारी नामित, कमेटी भी गठित

डीएम अविनाश सिंह ( Photo credit: ETV Bharat )

बरेली : शेरगढ़ ब्लॉक की ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर में 26 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काटे जाने का मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है. शिकायत की जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद संबंधित बीएलओ नफीस मोहम्मद खान को निलंबित कर दिया गया है. मामले की विस्तृत जांच कराई जा रही है.







डीएम अविनाश सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर के प्रधान ने कुछ माह पहले आईजीआरएस पोर्टल, एसडीएम, बीडीओ और जिला मुख्यालय पर शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि ग्राम पंचायत में तैनात बीएलओ ने सांप्रदायिक द्वेष अथवा अन्य कारणों से 26 मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए हैं.