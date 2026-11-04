बरेली में 26 मतदाताओं के नाम काटने के आरोप में BLO निलंबित; जांच अधिकारी नामित, कमेटी भी गठित
डीएम अविनाश सिंह ने बताया कि कुछ माह पहले शिकायत दर्ज कराई थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 9:04 PM IST
बरेली : शेरगढ़ ब्लॉक की ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर में 26 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काटे जाने का मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है. शिकायत की जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद संबंधित बीएलओ नफीस मोहम्मद खान को निलंबित कर दिया गया है. मामले की विस्तृत जांच कराई जा रही है.
डीएम अविनाश सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर के प्रधान ने कुछ माह पहले आईजीआरएस पोर्टल, एसडीएम, बीडीओ और जिला मुख्यालय पर शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि ग्राम पंचायत में तैनात बीएलओ ने सांप्रदायिक द्वेष अथवा अन्य कारणों से 26 मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए हैं.
इस मामले में गांव के कुछ लोगों ने शपथ-पत्र देकर भी शिकायत की थी. डीएम के मुताबिक, शिकायत मिलने के बाद तत्काल जांच के निर्देश दिए गए. बीडीओ स्तर से कराई गई जांच में शिकायत सही पाए जाने पर रिपोर्ट एसडीएम को भेजी गई. एसडीएम ने अपनी रिपोर्ट जिला मुख्यालय स्थित पंचस्थानीय चुनाव कार्यालय को भेजी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की गई.
15 दिन में पूरी होगी जांच : डीएम अविनाश सिंह ने बताया कि खंड शिक्षा अधिकारी फतेहगंज पश्चिमी भानु शंकर गंगवार को जांच अधिकारी नामित किया गया है. आरोप-पत्र गठित कर बीएसए के अनुमोदन के बाद विभागीय जांच की जाएगी. इस जांच को पूरा करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है. इसके अलावा मामले में लगाए गए अन्य आरोपों की जांच के लिए त्रिस्तरीय कमेटी भी गठित की गई है. यह कमेटी अलग से पूरे प्रकरण की पड़ताल कर रही है.
जिलाधिकारी ने कहा कि जांच में यह पता लगाया जाएगा कि मतदाताओं के नाम जानबूझकर काटे गए या फिर यह गलती अनजाने में हुई. उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि जांच में जानबूझकर इतनी बड़ी गलती करने की पुष्टि होती है तो संबंधित कर्मचारी के खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.
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