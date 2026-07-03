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करनाल में SIR ड्यूटी के दौरान BLO अचानक लापता, घरौंडा SDM व तहसीलदार पर प्रताड़ना का आरोप

करनाल में SIR ड्यूटी के दौरान अचानक लापता होने से पहले BLO ने घरौंडा SDM और तहसीलदार पर प्रताड़ना का आरोप लगाया था.

BLO missing In Karnal
करनाल में SIR ड्यूटी के दौरान BLO अचानक लापता (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 3, 2026 at 8:27 PM IST

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करनाल: जिले से एक बेहद चौंकाने वाली और गंभीर घटना सामने आई है, जहां विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) अभियान के तहत बूथ संख्या 221 पर तैनात एक सरकारी अध्यापक सह बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) प्रदीप कुमार अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए हैं. लापता होने से पहले प्रदीप कुमार ने अपनी कार में अपना मोबाइल फोन छोड़ दिया है. वहीं बीएलओ के लापता होने से प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि इसमें सीधे तौर पर बड़े प्रशासनिक अधिकारियों पर प्रताड़ना के आरोप लगाए गए हैं.

SDM, तहसीलदार और सुपरवाइजर पर आरोपः ​लापता शिक्षक प्रदीप कुमार ने एसडीएम घरौंडा, स्थानीय तहसीलदार और अपने सुपरवाइजर पर गंभीर आरोप लगाए हैं. आरोप है कि ड्यूटी के दौरान मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था और लगातार धमकियां दी जा रही थीं. ​जानकारी के अनुसार बूथ के मतदाताओं से जुड़े कुछ फॉर्म भरवाने का कार्य अधूरा था, जिसे पूरा करने के लिए अधिकारियों द्वारा उन पर अत्यधिक दबाव बनाया जा रहा था. इसी मानसिक तनाव के चलते उनके द्वारा यह आत्मघाती कदम उठाए जाने की आशंका जताई जा रही है.

SIR ड्यूटी के बीच बीएलओ अचानक लापता (ETV Bharat)

परिजनों ने पुलिस को दी शिकायत, परिवार में कोहरामः ​लापता अध्यापक के भतीजे गौरव ने बताया कि "दोपहर के समय परिवार को उनके अचानक गायब होने की सूचना मिली. जब मौके पर जाकर देखा गया तो उनकी गाड़ी खड़ी थी, जिसके भीतर उनका मोबाइल रखा हुआ था. गौरव ने कहा चाचा जी ड्यूटी को लेकर पिछले कुछ दिनों से भारी तनाव में थे. अधिकारियों द्वारा उन्हें बेवजह धमकाया जा रहा था. हमने तुरंत इसकी शिकायत पुलिस को दी है और हम न्याय की मांग करते हैं."

पुलिस ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन, गाड़ी और फोन कब्जे में: ​घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस प्रशासन तुरंत हरकत में आ गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए घरौंडा थाना प्रभारी दीपक कुमार ने बताया हमें सरकारी अध्यापक प्रदीप कुमार की गुमशुदगी की आधिकारिक सूचना मिली है. पुलिस की कई टीमें उनकी तलाश में जुट गई हैं. प्रदीप की कार से उनका मोबाइल फोन बरामद हुआ है, जिसे जांच के लिए कब्जे में ले लिया गया है. सुसाइड नोट में लगाए गए आरोपों और अन्य सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है.

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