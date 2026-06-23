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भिवानी में SIR को लेकर शिक्षकों का प्रदर्शन, बोले- "जनता नहीं कर रही सहयोग, प्रशासन दे रहा दबाव"

भिवानी में बीएलओ और शिक्षक संगठनों ने एसआईआर काम में मानसिक दबाव, स्टाफ की कमी और पढ़ाई प्रभावित होने का आरोप लगाया है.

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भिवानी में SIR को लेकर शिक्षकों का प्रदर्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 23, 2026 at 11:36 AM IST

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भिवानी: भिवानी में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान को लेकर अब विरोध के स्वर तेज हो गए हैं. हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ (रजि.), बीएलओ अध्यापकों और सर्व कर्मचारी संघ ने सोमवार को प्रदर्शन करते हुए जिला प्रशासन के माध्यम से चुनाव आयुक्त और प्रदेश सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा. प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि एसआईआर कार्य के कारण स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित हो रही है और फील्ड में कार्यरत शिक्षकों पर अनावश्यक मानसिक दबाव बनाया जा रहा है.

स्कूलों से शिक्षक बाहर, पढ़ाई पर असर: प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बड़ी संख्या में शिक्षकों की ड्यूटी एसआईआर कार्य में लगा दी गई है. इससे कई विद्यालयों में शिक्षकों की कमी हो गई है और विद्यार्थियों की नियमित पढ़ाई प्रभावित हो रही है. उनका कहना है कि सरकार एक ओर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करती है, वहीं दूसरी ओर शिक्षकों को शैक्षणिक कार्यों से हटाकर प्रशासनिक जिम्मेदारियों में लगाया जा रहा है. कर्मचारी नेता अजीत राठी ने कहा कि, "प्रधानाचार्य, पीजीटी और टीजीटी शिक्षकों को सुपरवाइजर और नोडल अधिकारी बनाकर हजारों फॉर्मों की जांच का अव्यावहारिक लक्ष्य दिया गया है."

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SIR को लेकर शिक्षकों का प्रदर्शन (ETV Bharat)

"एक महीने का काम, चार दिन में पूरा करने का दबाव": बीएलओ का आरोप है कि एसआईआर के लिए एक महीने का समय निर्धारित होने के बावजूद अधिकारियों द्वारा चार-पांच दिनों में फॉर्म वितरित करने और दिन में दो-दो बार रिपोर्ट देने का दबाव बनाया जा रहा है. उनका कहना है कि इससे कर्मचारियों पर अनावश्यक मानसिक तनाव बढ़ रहा है. कर्मचारी नेता धर्मबीर भाटी ने कहा कि, "जनता का अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा, लेकिन प्रशासन लगातार आदेश देकर दबाव बना रहा है और कार्रवाई की चेतावनी भी दी जा रही है."

भिवानी में SIR को लेकर प्रदर्शन (ETV Bharat)

"जनता सहयोग करे, सहायक भी दिए जाएं":बीएलओ का कहना है कि अधिकांश मतदाता स्वयं फॉर्म भरने में सक्षम नहीं हैं. ऐसे में फॉर्म भरने से लेकर त्रुटियां सुधारने तक की पूरी जिम्मेदारी अकेले बीएलओ पर आ गई है. उन्होंने समय सीमा बढ़ाने और सहायक उपलब्ध कराने की मांग की.बीएलओ सुमेर आर्य ने कहा कि, "एक महीने में कार्य पूरा करने के लिए हम दिन-रात लगे हैं, लेकिन बिना सहयोग और पर्याप्त स्टाफ के यह बेहद कठिन हो गया है." वहीं, बीएलओ राजेश ने कहा कि, "अतिरिक्त ड्यूटी से शिक्षकों पर मानसिक दबाव बढ़ रहा है. सरकार को अलग से प्रशिक्षित युवाओं की नियुक्ति करनी चाहिए ताकि शिक्षक फिर से कक्षाओं में लौट सकें."

प्रशासन ने कहा- "60 प्रतिशत कार्य पूरा": वहीं, जिला प्रशासन ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि एसआईआर कार्य निर्धारित समय में पूरा कराया जा रहा है. प्रशासन ने आम जनता से भी सहयोग की अपील की है. नायब तहसीलदार गौरव राजौर ने कहा कि, "भिवानी शहर के 227 बूथों में करीब 60 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है. बीएलओ घर-घर जाकर फॉर्म वितरित कर रहे हैं. जनता सहयोग करेगी तो शेष कार्य भी समय पर पूरा हो जाएगा."

शिक्षकों की प्रमुख मांगें: शिक्षक संगठनों ने मांग की कि एसआईआर और बीएलओ जैसे गैर-शैक्षणिक कार्यों के लिए अलग से योग्य बेरोजगार युवाओं की नियुक्ति की जाए, शिक्षकों को अतिरिक्त ड्यूटी से मुक्त कर स्कूलों में वापस भेजा जाए तथा एसआईआर कार्य की समय सीमा बढ़ाकर पर्याप्त सहायक स्टाफ उपलब्ध कराया जाए.

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