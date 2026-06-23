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भिवानी में SIR को लेकर शिक्षकों का प्रदर्शन, बोले- "जनता नहीं कर रही सहयोग, प्रशासन दे रहा दबाव"

भिवानी में SIR को लेकर शिक्षकों का प्रदर्शन ( ETV Bharat )

भिवानी: भिवानी में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान को लेकर अब विरोध के स्वर तेज हो गए हैं. हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ (रजि.), बीएलओ अध्यापकों और सर्व कर्मचारी संघ ने सोमवार को प्रदर्शन करते हुए जिला प्रशासन के माध्यम से चुनाव आयुक्त और प्रदेश सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा. प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि एसआईआर कार्य के कारण स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित हो रही है और फील्ड में कार्यरत शिक्षकों पर अनावश्यक मानसिक दबाव बनाया जा रहा है. स्कूलों से शिक्षक बाहर, पढ़ाई पर असर: प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बड़ी संख्या में शिक्षकों की ड्यूटी एसआईआर कार्य में लगा दी गई है. इससे कई विद्यालयों में शिक्षकों की कमी हो गई है और विद्यार्थियों की नियमित पढ़ाई प्रभावित हो रही है. उनका कहना है कि सरकार एक ओर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करती है, वहीं दूसरी ओर शिक्षकों को शैक्षणिक कार्यों से हटाकर प्रशासनिक जिम्मेदारियों में लगाया जा रहा है. कर्मचारी नेता अजीत राठी ने कहा कि, "प्रधानाचार्य, पीजीटी और टीजीटी शिक्षकों को सुपरवाइजर और नोडल अधिकारी बनाकर हजारों फॉर्मों की जांच का अव्यावहारिक लक्ष्य दिया गया है." SIR को लेकर शिक्षकों का प्रदर्शन (ETV Bharat) "एक महीने का काम, चार दिन में पूरा करने का दबाव": बीएलओ का आरोप है कि एसआईआर के लिए एक महीने का समय निर्धारित होने के बावजूद अधिकारियों द्वारा चार-पांच दिनों में फॉर्म वितरित करने और दिन में दो-दो बार रिपोर्ट देने का दबाव बनाया जा रहा है. उनका कहना है कि इससे कर्मचारियों पर अनावश्यक मानसिक तनाव बढ़ रहा है. कर्मचारी नेता धर्मबीर भाटी ने कहा कि, "जनता का अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा, लेकिन प्रशासन लगातार आदेश देकर दबाव बना रहा है और कार्रवाई की चेतावनी भी दी जा रही है."