SIR ड्यूटी में तैनात BLO सरकारी टीचर ने खाया जहर, लखनऊ रेफर, जानिए क्यों उठाया आत्मघाती कदम?

गोंडा: वोटर लिस्ट के चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया में लगाए गए बीएलओ की मौत और इस्तीफे की खबरें लगातार आ रही हैं. फतेहपुर में मंगलवार को बीएलओ के आत्महत्या के बाद गोंडा में बीएलओ का कार्य कर रहे सहायक अध्यापक ने जान देने की कोशिश की. सहायक अध्यापक ने ड्यूटी के दौरान विषाक्त पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी. साथियों ने स्थानीय अस्पताल पहुंचाया, जहां से लखनऊ रेफर कर दिया गया.

जानकारी के मुताबिक, तरबगंज तहसील अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय जैतपुर माझा में कार्यरत सहायक अध्यापक विपिन यादव की ड्यूटी मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में बतौर बीएलओ लगी है. विपिन ने मंगलवार को अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में जहर खा लिया. जहर खाने के बाद सहायक अध्यापक विपिन यादव की हालत बिगड़ने लगी. यह देख साथियों ने ने नवाबगंज स्थित एक निजी अस्पताल में ले गए, जहां हालत गंभीर होने पर गोंडा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया. जहां इमरजेंसी में विपिन यादव का इलाज किया गया.

मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान सहायक अध्यापक विपिन यादव ने कहा कि मेरे ऊपर मतदाता पुनरीक्षण कार्य को लेकर एसडीएम तरबगंज, बीडीओ नवाबगंज और लेखपाल द्वारा दबाव बनाया जा रहा था. जिसके कारण परेशान होकर जहर खाया है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है. वहीं, हालत में सुधार न होने पर विपिन को केजीएमयू मेडिकल कालेज में लखनऊ रेफर कर दिया गया.