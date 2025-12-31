ETV Bharat / state

उत्तराखंड में 65% मतदाताओं की हो चुकी मैपिंग, 10 जनवरी तक बढ़ा BLO आउटरीच अभियान

देहरादून: उत्तराखंड में होने वाले आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से पहले प्री विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया जारी है. इसके तहत प्रदेश भर में बीएलओ आउटरेज अभियान चलाया जा रहा है. वर्तमान समय तक प्रदेश में 65 फीसदी मतदाताओं की मैपिंग की जा चुकी है. ऐसे में उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से प्रदेश में चल रहे बीएलओ आउटरीच अभियान को आगामी 10 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है, ताकि अधिक से अधिक मतदाताओं तक बीएलओ पहुंच सकें.

उत्तराखंड में 65 फीसदी मतदाताओं की हो चुकी मैपिंग: प्रदेश में इन दिनों प्री-एसआईआर गतिविधियों के तहत हर मतदाता तक पहुंच, समन्वय और संवाद स्थापित किया जा रहा है. इस अभियान के तहत वर्तमान मतदाताओं की 2003 की मतदाता सूची से मैपिंग की जा रही है. वर्तमान में प्री एसआईआर अभियान में करीब 65 प्रतिशत मतदाताओं की 2003 की मतदाता सूची से मैपिंग भी कर दी गई है. वहीं, सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जन सामान्य से बीएलओ को अपेक्षित जानकारी उपलब्ध कराने की अपील की है. उन्होंने कहा कि हर मतदाता के मताधिकार की सुरक्षा के लिए बीएलओ की ओर से हर मतदाता से समन्वय, संवाद और पहुंच सुनिश्चित की जा रही है.