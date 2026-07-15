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SIR अपडेट: दिल्ली में अब 8 अगस्त तक वेरिफिकेशन के लिए घर-घर जाएंगे BLO, चुनाव आयोग ने बदली तारीखें

दिल्ली में बदला SIR कार्यक्रम का शेड्यूल, 8 अगस्त तक चलेगा घर-घर सत्यापन अभियान.

दिल्ली में अब 8 अगस्त तक वेरिफिकेशन के लिए घर-घर जाएंगे BLO
दिल्ली में अब 8 अगस्त तक वेरिफिकेशन के लिए घर-घर जाएंगे BLO (FILE Photo)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 15, 2026 at 6:24 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली में मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है. चुनाव आयोग ने दिल्ली के लिए SIR (Special Intensive Revision) कार्यक्रम के संशोधित शेड्यूल को मंजूरी दे दी है. आयोग ने 1 जुलाई 2026 को क्वालीफाइंग डेट मानते हुए यह नया कार्यक्रम तैयार किया है, जिसके तहत अब मतदाता सूची को दुरुस्त करने का काम आगे बढ़ाया जाएगा.

आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, मतदाता सूची को त्रुटिमुक्त बनाने के लिए बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) द्वारा घर-घर जाकर सत्यापन का कार्य पहले से ही चल रहा है, जो अब 29 जुलाई की जगह 8 अगस्त तक जारी रहेगा. इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद, 8 अगस्त को मतदान केंद्रों का पुनर्निधारण का कार्य किया जाएगा.

दावे और आपत्तियों के लिए मिलेगा एक माह का समय

संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन 17 अगस्त को किया जाएगा. ड्राफ्ट प्रकाशन के साथ ही आम जनता के लिए दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो 17 अगस्त से 16 सितंबर 2026 तक चलेगी. इसके साथ ही, प्राप्त दावों और आपत्तियों के निपटारे के लिए नोटिस फेज 17 अगस्त से 15 अक्टूबर 2026 तक संचालित होगा. 19 अक्टूबर को अंतिम प्रकाशन सभी प्रक्रियाएं पूरी होने और आपत्तियों के निस्तारण के बाद, मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 19 अक्टूर को किया जाएगा.

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अधिकारियों और राजनीतिक दलों को निर्देश

भारत निर्वाचन आयोग के अंडर सेक्रेटरी संदीप कुमार द्वारा जारी इस निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि संबंधित सभी अधिकारियों को इस संशोधित शेड्यूल के बारे में सूचित कर दिया जाए. आयोग ने इस पर विशेष जोर दिया है कि संशोधित कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए, ताकि अधिक से अधिक नागरिक इसका लाभ उठा सकें और अपनी जानकारी अपडेट कर सकें. इसके अलावा, सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भी इस बदलाव की लिखित जानकारी देने का निर्देश दिया गया है.

दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार को इन निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है. दिल्लीवासियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण अवसर है कि वे मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने, हटाने या कोई सुधार करवाने के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने दावे प्रस्तुत करें.

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