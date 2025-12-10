ETV Bharat / state

फर्रुखाबाद में BLO ललित कुमार गंगवार ने की आत्महत्या की कोशिश; प्रशासन पर उत्पीड़न करने का आरोप, हालत नाजुक

मीटिंग में अधिकारिनों ने की अभद्रता: कायमगंज क्षेत्र के ग्राम अमलैया मुकेरी निवासी ललित कुमार गंगवार उम्र 50 वर्ष पुत्र फेरू सिंह UPS विद्यालय ममापुर में सहायक अध्यापक हैं. वह बूथ नंबर 162 के बीएलओ हैं. उनका एक वीडियो सामने आया है. इसमें वह इलाज के दौरान कह रहे है कि काम पूरा होने के बावजूद उन्हें बार-बार तहसील बुलाकर अपमानित किया गया. मीटिंग में उनके साथ अभद्रता की गयी.

कायमगंज एसडीएम अतुल कुमार सिंह ने कहा कि बीएलओ कि मेडिकल रिपोर्ट में शराब के सेवन की पुष्टि हुई है. उन पर तहसील में किसी तरह का दबाव नहीं बनाया गया और न ही अपमान किया गया. सभी बीएलओ को उनके कार्य के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है.

फर्रुखाबाद: बुधवार को फर्रुखाबाद के कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के अमलैया मुकेरी गांव में 50 वर्षीय बूथ लेवल अफसर (BLO) ललित कुमार गंगवार ने मानसिक दबाव के चलते जहरीला पदार्थ खा लिया. हालत गंभीर होने के कारण उन्हें सीएचसी से लोहिया अस्पताल रेफर कर दिया गया.

हालत गंभीर होने पर लोहिया अस्पताल भेजा गया: आरोप है कि मानसिक उत्पीड़न के कारण उन्होंने यह कदम उठाया. सूचना मिलने पर उनकी पत्नी राखी और बेटा प्रबल प्रताप भी अस्पताल पहुंचे. डॉ. अमरेश के अनुसार, प्राथमिक उपचार के बाद मरीज को हालत गंभीर होने के कारण लोहिया अस्पताल भेजा दिया गया. जिला अस्पताल लोहिया में भर्ती बीएलओ, सहायक अध्यापक ने तहसील के एक अधिकारी पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है. कहा कि मजबूरन जहरीला पदार्थ खाया था.

मानसिक दबाव के चलते की आत्महत्या की कोशिश (Photo Credit: ETV Bharat)

महिलाओं की डिटेल्स को लेकर किया गया अपमानित: SIR को लेकर ललित कुमार गंगवार ने कहा कि 997 वोट के सापेक्ष उन्होंने 997 वोटों की फीडिंग कर दी है. एक नगला है, जहां पर दूसरी जगह से शादी होकर महिलाएं आई हैं. उनकी डिटेल को लेकर परेशान किया जा रहा था. बुधवार शाम BLO (सहायक अध्यापक) के जहर खाने की सूचना पर समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष चंद्रपाल सिंह यादव अन्य नेताओं के साथ जिला अस्पताल लोहिया के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती ब्लू ललित गंगवार से मिलने पहुंचे.

प्रशासनिक अधिकारियों पर उत्पीड़न का आरोप: सपा जिलाध्यक्ष चंद्रपाल सिंह यादव ने कहा कि बीएलओ ललित कुमार गंगवार का इतना उत्पीड़न किया गया कि उसने परेशान होकर जहरीला पदार्थ खा लिया. ऐसे ही कई लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा है. कुछ लोग उत्पीड़न बर्दाश्त कर लेते हैं. जो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं वो सुसाइड करने की कोशिश करते हैं. वहीं फर्रुखाबाद में मंत्री स्वतंत्र देव ने बताया कि सभी बीएलओ अपना पूरा काम कर चुके हैं. वह 40 बूथों पर गये थे और वहां के सभी बीएलओ से मिले थे. सभी अपना काम 90% तक कर चुके हैं.

