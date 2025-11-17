SIR के काम जुटे BLO ने की आत्महत्या, चिट्ठी में अधिकारी पर परेशान करने व सस्पेंड करने की धमकी का आरोप
बिंदायका थाना पुलिस को मिला नोट, पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द, पुलिस जुटी जांच में.
Published : November 17, 2025 at 8:47 AM IST
जयपुर : राजस्थान में चल रहे विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR) के बीच राजधानी जयपुर से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. जहां एक बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी. यह घटना जयपुर-फुलेरा रेलवे ट्रैक पर बिंदायका थाना इलाके की है. मौके पर पहुंची बिंदायका थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है. पुलिस को मृतक के पास एक नोट भी मिला है. जिसमें उन्होंने काम के अत्यधिक दबाव, लगातार मानसिक तनाव और अधिकारी पर सस्पेंड करने की धमकी देने का आरोप लगाया है.
नोट के आधार पर मुकदमा दर्ज : बिंदायका थानाधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि बीएलओ (शिक्षक) मुकेश जांगिड़ ने आत्महत्या की है. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है. मामले की जांच की जा रही है. वह कालवाड़ के धर्मपुरा गांव के रहने वाले थे. मृतक के पास मिले नोट के आधार पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है.
इसे भी पढ़ें: जेल में कांस्टेबल ने खुद को मारी गोली, वॉच टावर पर ड्यूटी पर तैनात था
शिक्षकों-कर्मचारियों में रोष : इस घटना को लेकर शिक्षकों और कर्मचारियों में रोष है. अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) के प्रदेश महामंत्री विपिन प्रकाश शर्मा का कहना है कि SIR में राज्य को टॉप करना है. प्रदेश में कलेक्टर को टॉप करना है और जिले में एसडीएम को टॉप करना है. लेकिन दबाव फील्ड के कार्मिको पर हो रहा है. आंकड़ों की संख्या के बजाए गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाना चाहिए.
अधिकारी नहीं बनाएं दबाव, सीएम को देंगे ज्ञापन : उनका कहना है कि काम के दबाव में बीएलओ (शिक्षक) द्वारा आत्महात्या जैसा कदम उठाने को मजबूर होना चिंताजनक है. अधिकारियों को भी अनावश्यक रूप से दवाब नहीं बनाना चाहिए. इस संबंध में मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर मांग करेंगे कि बीएलओ पर अनावश्यक रूप से दबाव नहीं बनाया जाए. अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं भी शुरू हो रही हैं. स्कूलों में अध्यापक नहीं हैं. बच्चों की पढ़ाई के साथ भी कुठाराघात नहीं होना चाहिए.