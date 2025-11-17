ETV Bharat / state

SIR के काम जुटे BLO ने की आत्महत्या, चिट्ठी में अधिकारी पर परेशान करने व सस्पेंड करने की धमकी का आरोप

जयपुर पुलिस कमिश्नरेट. ( फोटो ईटीवी भारत जयपुर )

जयपुर : राजस्थान में चल रहे विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR) के बीच राजधानी जयपुर से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. जहां एक बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी. यह घटना जयपुर-फुलेरा रेलवे ट्रैक पर बिंदायका थाना इलाके की है. मौके पर पहुंची बिंदायका थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है. पुलिस को मृतक के पास एक नोट भी मिला है. जिसमें उन्होंने काम के अत्यधिक दबाव, लगातार मानसिक तनाव और अधिकारी पर सस्पेंड करने की धमकी देने का आरोप लगाया है. नोट के आधार पर मुकदमा दर्ज : बिंदायका थानाधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि बीएलओ (शिक्षक) मुकेश जांगिड़ ने आत्महत्या की है. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है. मामले की जांच की जा रही है. वह कालवाड़ के धर्मपुरा गांव के रहने वाले थे. मृतक के पास मिले नोट के आधार पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है. इसे भी पढ़ें: जेल में कांस्टेबल ने खुद को मारी गोली, वॉच टावर पर ड्यूटी पर तैनात था