उत्तराखंड एसआईआर: BLO को मिलेगा मोबाइल रिचार्ज का भुगतान, CEO ने जारी किया आदेश
उत्तराखंड में बीएलओ को एसआईआर के लिए एक महीने का मोबाइल रिचार्ज मिलेगा.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 6, 2026 at 8:17 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में 29 मई से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है. इसके तहत 8 जून से 7 जुलाई 2026 तक बीएलओ घर- घर जाकर न सिर्फ गणना फॉर्म वितरित करेंगे, बल्कि इसी दौरान गणना फॉर्म का संकलन भी करेंगे. बूथ लेवल ऑफिसर ऐप से गणना फॉर्म को डिजिटलाइज भी करेंगे. जिसको देखते हुए उत्तराखंड मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने प्रदेश के सभी बीएलओ के एक महीने के मोबाइल रिचार्ज का भुगतान करने का निर्णय लिया है. इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी बीवीआरसी पुरुषोत्तम में आदेश भी जारी कर दिया है.
प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान कार्य में जुटे बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLO) को मोबाइल डाटा रिचार्ज के लिए आयोग की ओर से हर एक बीएलओ को 350 रुपए का भुगतान किया जाएगा. क्योंकि बूथ लेवल ऑफिसर्स की ओर से एसआईआर के दौरान, लोगों से प्राप्त गणना फॉर्म को बीएलओ ऐप पर अपलोड करना होगा. जिसके लिए मोबाइल डाटा की जरूरत होगी. जिसको देखते हुए, मोबाइल रिचार्ज के भुगतान का निर्णय लिया गया है। प्रदेश के सभी 11,733 बीएलओ को मोबाइल रिचार्ज के लिए भुगतान के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने कहा कि प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है. इस दौरान बीएलओ 8 जून से 7 जुलाई तक घर- घर जाकर मतदाताओं को गणना फॉर्म बाटेंगे. इस एक माह के फेज में बीएलओ की ओर से मतदाताओं से प्राप्त भरे हुए गणना फॉर्म्स को 'बीएलओ ऐप' के जरिए डिजिटलाइज किया जाएगा. इस पूरी प्रक्रिया में BLO को मोबाइल डाटा प्लान की कमी ना आए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए बीएलओ को एक माह का मोबाइल रिचार्ज प्लान के लिए धनराशि देने का निर्णय लिया गया है.
उत्तराखंड राज्य में एसआईआर के लिए तय कार्यक्रम:
- उत्तराखंड में 29 मई से 7 जून 2026 तक गणना प्रपत्र के प्रिंटिंग, कर्मचारियों के प्रशिक्षण संबंधी कार्य होंगे.
- 8 जून से 7 जुलाई 2026 तक बीएलओ की ओर से घर-घर जाकर गणना प्रपत्र का वितरण एवं संकलन करेंगे.
- 14 जुलाई 2026 को ड्राफ्ट रोल का प्रकाशन किया जाएगा.
- 14 जुलाई से 13 अगस्त 2026 के बीच दावे एवं आपत्तियों को दर्ज करने का समय दिया गया है.
- 10 जुलाई से 11 सितंबर 2026 तक सभी नोटिस जारी कर दावे आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा.
- 15 सितंबर 2026 अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा.
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