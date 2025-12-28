ETV Bharat / state

मेरठ में SIR ड्यूटी पर लगे BLO की हार्ट अटैक से मौत, पिता ने लगाए गंभीर आरोप

मेरठ: शहर में हार्ट अटैक से BLO की मौत हो गई है. बीएलओ एसआईआर का काम देख रहे थे. बीएलओ के पिता ने काम के दबाव को लेकर गंभीर आरोप लगाया है. वहीं, प्रशासन का कहना है कि उन पर काम का कोई दवाब नहीं था.





परिजनों ने क्या बताया: पिता वीर सिंह ने बताया कि जिले के सरूरपुर के करनावल कस्बे में स्थित प्राथमिक विद्यालय नंबर-2 में विनीत (42) बतौर सहायक अध्यापक नियुक्त थे. वह मेरठ की गोल्ड कास्ट कॉलोनी में रहते थे. उन्हें शुक्रवार को दिल का दौरा पड़ा. उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. शोभापुर गांव में उन्हें बीएलओ के रूप में भेजा गया था. वह एसआईआर का काम देख रहे थे.



पिता ने लगाए गंभीर आरोप: पिता वीर सिंह का आरोप है कि उनका बेटा बेहद तनाव में था. इस वजह से वह रात के बारह बजे तक भी काम करता रहता था. बेटे के सीने 26 दिसंबर की रात को दर्द हुआ और हालत बिगड़ी तो अस्पताल लेकर गए, वहां उपचार चला. शनिवार देर रात उसकी मौत हो गई. विनीत के पिता वीर सिंह ने बताया उनका बेटा दिल का मरीज था. काम का दवाब था. एसआईआर में ड्यूटी करने से उसने इन्कार भी किया था. इसके बावजूद उसकी ड्यूटी लगाई गई थी. विनीत की ड्यूटी शोभापुर स्थित गोपाल जूनियर हाईस्कूल के बूथ संख्या 164 में बीएलओ के रूप में लगी थी.



अंतिम चरण के काम का दबाव था: पिता का आरोप है कि शुक्रवार को एसआईआर की अंतिम तारीख होने की वजह से विनीत दबाव में थे. इस कारण रात में करीब 12 बजे तक काम करते रहने से सीने में दर्द उठने लगा और उनकी अचानक हालत बिगड़ती चली गई.



डीएम ने क्या कहा: इस मामले को लेकर प्रशासन ने बयान जारी किया है. डीएम वीके सिंह ने बताया कि विनीत का कार्य अच्छा था. SIR का कार्य पूरा हो चुका है. बीएलओ विनीत ने 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया. मानसिक तनाव या दबाव का सवाल ही नहीं उठता. उन्होंने कहा कि प्रशासन के अधिकारी बीएलओ के परिवार से संपर्क में हैं.



ये भी पढ़ेंः यूपी में SIR ड्यूटी में लगे एक और BLO की मौत; चाय पीते समय आया चक्कर, फर्श पर गिरे, फिर उठ नहीं पाए, अब तक 8 की गई जान