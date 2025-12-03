मेरठ के BLO ने जहर पीया, इलाज जारी; परिजन बोले- SIR के दबाव में उठाया जानलेवा कदम
डीएम ने कहा कि किसी भी प्रकार का कोई उत्पीड़न नहीं किया गया है. इस मामले की जांच के भी आदेश दिए गए हैं.
मेरठ: SIR का काम पूरा न होने के दबाव में एक और बीएलओ ने जान देने की कोशिश की. मेरठ में बीएलओ मोहित चौधरी ने जहर खा लिया, लेकिन उनकी जान बच गई है. अस्पताल में बीएलओ का इलाज चल रहा है.
जानकारी के मुताबिक, मेरठ जिले के मुंडाली थाना क्षेत्र में मुरलीपुर गांव निवासी मोहित चौधरी पुत्र सुदेश चौधरी सिंचाई विभाग में वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत हैं. मोहित की ड्यूटी इन दिनों पल्लवपुरम के वार्ड 57 के बूथ पर बीएलओ पद पर लगाई गई है.
बीएलओ मोहित ने मंगलवार को पल्लवपुरम क्षेत्र में अपने घर पर जहर खा लिया, जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ती चली गई.
परिजनों का आरोप है, कि मोहित एसआईआर के काम के दबाव में थे. उन्हें अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित किया गया, जिससे परेशान होकर जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की.
परिजनों का आरोप है, कि वह बीएलओ के तौर कार्य करते-करते तनाव में आ चुके थे. इस वजह से घर में रखा कीटनाशक पी लिया. जब हालत बिगड़नी शुरु हुई तो आनन-फानन में उन्हें नजदीकी लोकप्रिय हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया.
जब यह जानकारी जिले के अधिकारियों को हुई. तो प्रशासन के तमाम अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. डीएम व जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. वीके सिंह, एसीएम दीपक राठौर और अन्य अधिकारी अस्पताल पहुंचे.
डीएम ने कहा कि किसी भी प्रकार का कोई उत्पीड़न नहीं किया गया है. उन्होंने कहा कि अस्पताल में उपचार किया जा रहा है. उन्होंने इस मामले की जांच के भी आदेश दिए गए हैं.
डीएम ने बताया कि सभी बीएलओ नियमित काम कर रहे हैं. मोहित एसआईआर फॉर्म पूरा करने में लगे थे. यह भी जानकारी मिली है, कि मंगलवार को भी उनके सीनियर सुपरवाइजर आशीष शर्मा ने काम पूरा न होने की वजह पूछी थी. मामले की जांच कराई जाएगी.
