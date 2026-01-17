ETV Bharat / state

BLO की मौत पर भाजपा ने शुरू की सियासत, सुधांशु त्रिवेदी ने उठाया बंगाल पर सवाल

लखनऊ: भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्ष की तर्ज पर पश्चिम बंगाल में SIR के दौरान हुए BLO की मौत का मुद्दा उठा दिया है. सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि BLO की पत्नी का आरोप है कि पति पर कोई नाम न काटने का दबाव था, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली थी. कुछ इसी तरह के मुद्दे आप, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स की मौत पर उठाए थे.



सुधांशु त्रिवेदी ने भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में महाराष्ट्र के हालिया नगरीय निकाय चुनावों में भाजपा और महायुति गठबंधन की शानदार जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया. उन्होंने दावा किया कि विपक्षी दल लगातार हार रहे हैं, जिससे वह गलत कदम उठा रहे हैं. त्रिवेदी ने कहा कि महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में भाजपा ने 1,372 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकरी है.

बीएमसी सहित कई प्रमुख निगमों में महायुति ने बहुमत हासिल की है, जबकि विपक्षी गठबंधन एमवीए (महा विकास अघाड़ी) बुरी तरह पिछड़ा है. त्रिवेदी इसे प्रधानमंत्री मोदी के प्रति बढ़ते समर्थन का प्रमाण बताया और कहा कि एनडीए मजबूत हो रहा है.

सुधांशु त्रिवेदी ने उठाया बंगाल पर सवाल (vedio Credit: ETV Bharat)

त्रिवेदी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि तथाकथित इंडी गठबंधन अब मात्र अफवाह बनकर रह गया है. लोकसभा और राज्यसभा में इसका कोई औपचारिक अस्तित्व नहीं है. विभिन्न राज्यों में अलग-अलग लड़ने वाले ये दल एकजुट कभी नहीं हो सकते हैं.