BLO की मौत पर भाजपा ने शुरू की सियासत, सुधांशु त्रिवेदी ने उठाया बंगाल पर सवाल
ममता सरकार की मानसिक प्रताड़ना से "बूथ लेवल ऑफिसर" ने की थी आत्महत्या
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 17, 2026 at 8:05 PM IST
लखनऊ: भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्ष की तर्ज पर पश्चिम बंगाल में SIR के दौरान हुए BLO की मौत का मुद्दा उठा दिया है. सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि BLO की पत्नी का आरोप है कि पति पर कोई नाम न काटने का दबाव था, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली थी. कुछ इसी तरह के मुद्दे आप, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स की मौत पर उठाए थे.
सुधांशु त्रिवेदी ने भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में महाराष्ट्र के हालिया नगरीय निकाय चुनावों में भाजपा और महायुति गठबंधन की शानदार जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया. उन्होंने दावा किया कि विपक्षी दल लगातार हार रहे हैं, जिससे वह गलत कदम उठा रहे हैं. त्रिवेदी ने कहा कि महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में भाजपा ने 1,372 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकरी है.
बीएमसी सहित कई प्रमुख निगमों में महायुति ने बहुमत हासिल की है, जबकि विपक्षी गठबंधन एमवीए (महा विकास अघाड़ी) बुरी तरह पिछड़ा है. त्रिवेदी इसे प्रधानमंत्री मोदी के प्रति बढ़ते समर्थन का प्रमाण बताया और कहा कि एनडीए मजबूत हो रहा है.
दिल्ली में आम आदमी पार्टी अलग, केरल में कांग्रेस अलग, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की हालत चवन्नी लायक नहीं बची है. अखिलेश यादव के बयानों को विडंबनापूर्ण बताते हुए त्रिवेदी ने कविता का सहारा लिया "कटे भी आप हैं, जुड़े भी आप हैं, समझ में नहीं आता कहां खड़े आप हैं
त्रिवेदी ने पश्चिम बंगाल की हालिया घटना का जिक्र करते हुए ममता सरकार पर आरोप लगाया कि "बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) ने सरकार की मानसिक प्रताड़ना की वजह से आत्महत्या की. उन्होंने कहा कि स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष का कोई लेना-देना नहीं होना चाहिए, लेकिन बंगाल में दबाव डाला जा रहा है कि किसी का नाम न काटा जाए.
इसी तरह पंजाब में मीडिया पर हमला और रेड की कार्रवाई को लेकर उन्होंने कहा कि वहां की सरकार मीडिया पर नाजायज दबाव बना रही है. त्रिवेदी ने याद दिलाया कि यूपी में मुलायम सिंह की सरकार ने भी दो मीडिया संस्थानों पर हमला किया था. विपक्षी दलों संविधान को अपनी जेब में रखने चाहते हैं. ये लोकतंत्र की भावना के खिलाफ काम कर रहे हैं.
ये भी पढ़ें: पश्चिम बंगाल में 'महाभारत', बीजेपी पर सीएम ममता बनर्जी का बड़ा हमला, अमित शाह बोले, घुसपैठियों का होगा सफाया
ये भी पढ़ें: बंगाल में BJP MP और MLA पर हमले को लेकर ममता और पीएम मोदी के बीच राजनीतिक जुबानी जंग