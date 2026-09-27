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SIR में नोटिस पाने वाले मतदाताओं को ERO ऑफिस जाने की जरूरत नहीं, घर जाकर BLO जुटाएंगे दस्तावेज, CEO ने दिए कई निर्देश

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी समेत अन्य अधिकारी ( ETV BHARAT )

रांची: झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR-2026 को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों, ERO और AERO को कई अहम निर्देश दिए हैं. उन्होंने साफ किया है कि अनमैप्ड या लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी के मामलों में नोटिस पाने वाले मतदाताओं को सामान्य तौर पर सुनवाई के लिए ERO कार्यालय बुलाने की जरूरत नहीं होगी. विशेष परिस्थितियों को छोड़कर सुनवाई की प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से पूरी की जाएगी.