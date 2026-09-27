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SIR में नोटिस पाने वाले मतदाताओं को ERO ऑफिस जाने की जरूरत नहीं, घर जाकर BLO जुटाएंगे दस्तावेज, CEO ने दिए कई निर्देश

झारखंड में SIR को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कई अहम निर्देश जारी किए हैं. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.

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मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी समेत अन्य अधिकारी (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 27, 2026 at 5:35 PM IST

4 Min Read
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रांची: झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR-2026 को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों, ERO और AERO को कई अहम निर्देश दिए हैं. उन्होंने साफ किया है कि अनमैप्ड या लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी के मामलों में नोटिस पाने वाले मतदाताओं को सामान्य तौर पर सुनवाई के लिए ERO कार्यालय बुलाने की जरूरत नहीं होगी. विशेष परिस्थितियों को छोड़कर सुनवाई की प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से पूरी की जाएगी.

घर-घर पहुंचेंगे BLO, दस्तावेज लेकर करेंगे अपलोड

SIR के दौरान जिन मतदाताओं को अनमैप्ड या लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी के संबंध में नोटिस मिला है, उनके घर जाकर BLO आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करेंगे. इन दस्तावेजों को ECINet पर अपलोड किया जाएगा, ताकि ERO उपलब्ध रिकॉर्ड और दस्तावेजों के आधार पर नियमानुसार निर्णय ले सकें. तकनीकी रूप से कमजोर BLO को दस्तावेज अपलोड करने में मदद देने के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को जरूरत के मुताबिक वॉलेंटियर और दूसरी सुविधाएं उपलब्ध कराने को कहा गया है.

असाधारण स्थिति में होगी ऑनलाइन सुनवाई

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि नोटिस पाने वाले मतदाताओं को सामान्य तौर पर ERO/AERO कार्यालय में व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बुलाने की जरूरत नहीं है. केवल असाधारण परिस्थितियों में ERO के निर्णय के अनुसार सुनवाई होगी और इसे ऑनलाइन माध्यम से कराया जाएगा. जरूरत पड़ने पर मतदाता अपने परिवार के किसी वयस्क सदस्य को भी सुनवाई में शामिल होने के लिए अधिकृत कर सकता है. इसके लिए जिलों को पर्याप्त ऑनलाइन सुनवाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है.

बेघर और जरूरतमंद लोगों के लिए लगेंगे विशेष कैंप

निर्वाचन विभाग ने रात्रि आश्रय स्थलों में रहने वाले लोगों, श्रमिकों, गरीब, बेघर और अन्य जरूरतमंद लोगों तक भी SIR की प्रक्रिया पहुंचाने के निर्देश दिए हैं. ऐसे लोगों के लिए जरूरत के अनुसार हेल्प डेस्क और विशेष शिविर लगाए जाएंगे, ताकि वे मतदाता सूची से जुड़ी प्रक्रिया में शामिल हो सकें.

जहां सुनवाई पूरी, वहां कैंप मोड में डिजिटाइजेशनजिन

स्थानों पर सुनवाई की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वहां कैंप मोड में डिजिटाइजेशन का काम पूरा करने का निर्देश दिया गया है. इसके साथ ही आउटरीच कार्यक्रम के तहत पात्र लोगों को फॉर्म-6 के जरिए मतदाता सूची में शामिल करने की प्रक्रिया तेज करने को कहा गया है. वर्तमान में प्राप्त फॉर्म-6, 6A, 7 और 8 के आवेदनों के डिजिटाइजेशन और जिन मामलों में सुनवाई जरूरी है, उनमें नोटिस जारी करने की प्रक्रिया में भी तेजी लाने को कहा गया है.

नागरिकता, 18 साल की उम्र और सामान्य निवास की होगी जांच

CEO के मुताबिक पात्रता तय करते समय मुख्य रूप से तीन बातों पर ध्यान दिया जाएगा.‌ संबंधित व्यक्ति भारत का नागरिक है या नहीं, 1 अक्टूबर 2026 को उसकी उम्र 18 वर्ष पूरी हो चुकी है या नहीं और वह संबंधित मतदान केंद्र क्षेत्र में सामान्य रूप से निवास करता है या नहीं.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा कि SIR का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची से बाहर न रहे और कोई अपात्र या विदेशी नागरिक मतदाता सूची में शामिल न हो. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी धीरज कुमार ठाकुर, लोहरदगा के उप निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार समेत सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी, ERO और AERO मौजूद रहे.

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