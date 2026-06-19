ETV Bharat / state

चरखी दादरी में SIR सर्वे के दौरान बीएलओ पर हमला, लाठी-डंडों से पीटा, फाड़े सरकारी दस्तावेज

चरखी दादरी: एसआईआर अभियान के तहत घर-घर जाकर मतदाता सत्यापन कर रहे बीएलओ और उनके साथी पर दादरी शहर के हीरा चौक क्षेत्र में हमला किए जाने का मामला सामने आया है. आरोप है कि सत्यापन के दौरान एक मकान में मौजूद लोगों ने पहले कहासुनी की और फिर लाठी-डंडों से हमला कर दिया. इस दौरान बीएलओ के सरकारी दस्तावेज और फार्म भी फाड़ दिए गए. हमले में सीएससी सेंटर संचालक सुनील कुमार घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया.

दस्तावेज फाड़ने और मारपीट का आरोप: पीड़ित बीएलओ के मुताबिक बीएलओ अमित जोशी अपने साथी सुनील कुमार के साथ एसआईआर अभियान के तहत आवश्यक जानकारी जुटाने के लिए घर-घर जा रहे थे. हीरा चौक स्थित एक मकान में पहुंचने पर किसी बात को लेकर विवाद हो गया. आरोप है कि मकान में मौजूद लोगों ने दोनों के साथ मारपीट की, लाठी-डंडों से हमला किया और सरकारी फार्म सहित अन्य दस्तावेज फाड़ दिए.

लाठी-डंडों से पीटा, फाड़े सरकारी दस्तावेज (ETV Bharat)

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस: घटना की जानकारी मिलने पर एसआईआर सुपरवाइजर डॉ. सतीश साहू मौके पर पहुंचे और डायल-112 पर सूचना दी गई. इसके बाद तहसीलदार सन्नी दलाल और पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और संबंधित मकान से डीवीआर कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है.