चरखी दादरी में SIR सर्वे के दौरान बीएलओ पर हमला, लाठी-डंडों से पीटा, फाड़े सरकारी दस्तावेज
चरखी दादरी में एसआईआर सत्यापन के दौरान बीएलओ और साथी पर हमला किया गया. इस दौरान सरकारी दस्तावेज भी फाड़े गए.
Published : June 19, 2026 at 4:41 PM IST
चरखी दादरी: एसआईआर अभियान के तहत घर-घर जाकर मतदाता सत्यापन कर रहे बीएलओ और उनके साथी पर दादरी शहर के हीरा चौक क्षेत्र में हमला किए जाने का मामला सामने आया है. आरोप है कि सत्यापन के दौरान एक मकान में मौजूद लोगों ने पहले कहासुनी की और फिर लाठी-डंडों से हमला कर दिया. इस दौरान बीएलओ के सरकारी दस्तावेज और फार्म भी फाड़ दिए गए. हमले में सीएससी सेंटर संचालक सुनील कुमार घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया.
दस्तावेज फाड़ने और मारपीट का आरोप: पीड़ित बीएलओ के मुताबिक बीएलओ अमित जोशी अपने साथी सुनील कुमार के साथ एसआईआर अभियान के तहत आवश्यक जानकारी जुटाने के लिए घर-घर जा रहे थे. हीरा चौक स्थित एक मकान में पहुंचने पर किसी बात को लेकर विवाद हो गया. आरोप है कि मकान में मौजूद लोगों ने दोनों के साथ मारपीट की, लाठी-डंडों से हमला किया और सरकारी फार्म सहित अन्य दस्तावेज फाड़ दिए.
सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस: घटना की जानकारी मिलने पर एसआईआर सुपरवाइजर डॉ. सतीश साहू मौके पर पहुंचे और डायल-112 पर सूचना दी गई. इसके बाद तहसीलदार सन्नी दलाल और पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और संबंधित मकान से डीवीआर कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है.
बीएलओ ने सुनाई आपबीती: मामले में पीड़ित बीएलओ अमित जोशी ने कहा कि, "हम सत्यापन कार्य के लिए मकान में पहुंचे थे. वहां मौजूद लोगों ने अचानक गालियां देना शुरू कर दिया. विरोध करने पर हमारे साथ मारपीट की गई और सरकारी फार्म फाड़ दिए गए. मेरे साथी पर भी हमला किया गया, जिससे वह घायल हो गया."
प्रशासन को दी गई पूरी जानकारी: एसआईआर सुपरवाइजर डॉ. सतीश साहू ने कहा, "बीएलओ अमित जोशी और उनके साथ सीएससी संचालक सुनील कुमार एसआईआर का कार्य कर रहे थे. इसी दौरान उन पर हमला किया गया, दस्तावेज फाड़ दिए गए और मारपीट की गई. घटना की सूचना प्रशासन और पुलिस को दे दी गई है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है."
जांच के बाद होगी आगे की कार्रवाई: मामले में पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है. जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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