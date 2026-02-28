ETV Bharat / state

ऐसा कौन सा राज? जिसकी वजह से 2 दोस्तों ने ली दृष्टिहीन मित्र की जान

रायबरेली में दोस्तों के राज उजागर करने पर नेत्रहीन युवक की हुई हत्या ( Photo Credit; Raebareli Police Department )

रायबरेली: जिले में दोस्तों के राज उजागर करने पर एक दृष्टिहीन युवक को मौत के घाट उतार दिया गया. पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने बताया कि शादीशुदा दोस्त के अफेयर की बात सार्वजनिक करने पर नाराज दोस्तों ने डंडे से पीटकर दृष्टिहीन दोस्त की हत्या कर दी थी. जिसका शव भदोखर थाना क्षेत्र के कुचरिया के पास मिला था. शहर कोतवाली पुलिस ने दोनों आरोपियों को शनिवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने बताया कि 22 फरवरी को कोतवाली नगर पर वादिनी कुन्ती देवी ने तहरीर दी थी, जिसमें बताया गया कि उसका बेटा अजय कुमार सरोज, जो कि दृष्टिहीन है, वह 21 फरवरी को दोपहर में घर से खाना खाकर अपने दोस्तों से मिलने की बात कहकर बाहर निकला, वापस नहीं आया है. प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर अजय की गुमशुदगी दर्ज की गयी. घटना की गम्भीरता को देखते हुए गुमशदा की बरामदगी के लिए टीमों का गठन कर सीसीटीवी फुटेज की मदद से खोजबीन की गई. अधीक्षक ने बताया कि 27 फरवरी को अजय का शव थाना भदोखर क्षेत्र अन्तर्गत कुचरिया के पास पाया गया. थाना भदोखर पुलिस की तरफ से पंचनामा की कार्रवाई पूरी कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. पुलिस टीमों ने महत्वपूर्ण साक्ष्य संकलन (इलेक्ट्रानिक सर्विलांस, धरातलीय साक्ष्य) की कार्रवाई की.