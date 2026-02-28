ETV Bharat / state

ऐसा कौन सा राज? जिसकी वजह से 2 दोस्तों ने ली दृष्टिहीन मित्र की जान

बेटे के घर न लौटकर आने पर मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई, पुलिस के एक्शन से हुआ बड़ा खुलासा.

Photo Credit; Raebareli Police Department
रायबरेली में दोस्तों के राज उजागर करने पर नेत्रहीन युवक की हुई हत्या (Photo Credit; Raebareli Police Department)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 28, 2026 at 5:13 PM IST

रायबरेली: जिले में दोस्तों के राज उजागर करने पर एक दृष्टिहीन युवक को मौत के घाट उतार दिया गया. पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने बताया कि शादीशुदा दोस्त के अफेयर की बात सार्वजनिक करने पर नाराज दोस्तों ने डंडे से पीटकर दृष्टिहीन दोस्त की हत्या कर दी थी. जिसका शव भदोखर थाना क्षेत्र के कुचरिया के पास मिला था. शहर कोतवाली पुलिस ने दोनों आरोपियों को शनिवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने बताया कि 22 फरवरी को कोतवाली नगर पर वादिनी कुन्ती देवी ने तहरीर दी थी, जिसमें बताया गया कि उसका बेटा अजय कुमार सरोज, जो कि दृष्टिहीन है, वह 21 फरवरी को दोपहर में घर से खाना खाकर अपने दोस्तों से मिलने की बात कहकर बाहर निकला, वापस नहीं आया है. प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर अजय की गुमशुदगी दर्ज की गयी. घटना की गम्भीरता को देखते हुए गुमशदा की बरामदगी के लिए टीमों का गठन कर सीसीटीवी फुटेज की मदद से खोजबीन की गई.

अधीक्षक ने बताया कि 27 फरवरी को अजय का शव थाना भदोखर क्षेत्र अन्तर्गत कुचरिया के पास पाया गया. थाना भदोखर पुलिस की तरफ से पंचनामा की कार्रवाई पूरी कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. पुलिस टीमों ने महत्वपूर्ण साक्ष्य संकलन (इलेक्ट्रानिक सर्विलांस, धरातलीय साक्ष्य) की कार्रवाई की.

जिसके बाद शनिवार को कोतवाली नगर और सर्विलांस सेल की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मुखबिर सूचना पर थाना कोतवाली नगर क्षेत्र अन्तर्गत चकबहेलियापुर मोड़ मटिहा रोड से अंकुश यादव और गौरव उर्फ अजीत यादव को गिरफ्तार किया गया. अभियुक्तों के खिलाफ थाना कोतवाली में रजिस्टर केस में आगे की वैधानिक कार्रवाई करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है.

पुलिस ने बताया कि मामले में अभियुक्त गौरव और अंकुश से पूछताछ की गयी, तो बताया गया कि घटना के दिन गौरव, अंकुश और अजय कुमार साथ में थे. अजय को घर से लेकर रतापुर चौराहे से शराब ली और शारदा नहर के पास झाड़ियो में बैठकर तीनों ने पी. उसके बाद गौरव और अंकुश ने मिलकर अजय की हत्या करके उसका शव वहीं फेक दिया.

दोनों अभियुक्तों से कड़ाई से पूछताछ की गई तो बताया कि अजय ने गौरव की महिला मित्र के बारे में गौरव के घरवालों को बता दिया था. अंकुश का उसकी गर्लफ्रेंड से झगड़ा करवा दिया था. इसी बात की रंजिश को लेकर दोनों ने अजय की हत्या कर दी थी.

