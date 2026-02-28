ऐसा कौन सा राज? जिसकी वजह से 2 दोस्तों ने ली दृष्टिहीन मित्र की जान
बेटे के घर न लौटकर आने पर मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई, पुलिस के एक्शन से हुआ बड़ा खुलासा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 28, 2026 at 5:13 PM IST
रायबरेली: जिले में दोस्तों के राज उजागर करने पर एक दृष्टिहीन युवक को मौत के घाट उतार दिया गया. पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने बताया कि शादीशुदा दोस्त के अफेयर की बात सार्वजनिक करने पर नाराज दोस्तों ने डंडे से पीटकर दृष्टिहीन दोस्त की हत्या कर दी थी. जिसका शव भदोखर थाना क्षेत्र के कुचरिया के पास मिला था. शहर कोतवाली पुलिस ने दोनों आरोपियों को शनिवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.
#SP_RBL @Ravi_KumarIPS के निर्देशन में आज दिनांक 28.02.2026 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा हत्या करने वाले 02 अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। जिसके संबंध में पुलिस अधीक्षक रायबरेली श्री रवि कुमार का वक्तव्य-@Uppolice @dgpup @Igrangelucknow pic.twitter.com/um4EufogIi— Raebareli Police (@raebarelipolice) February 28, 2026
पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने बताया कि 22 फरवरी को कोतवाली नगर पर वादिनी कुन्ती देवी ने तहरीर दी थी, जिसमें बताया गया कि उसका बेटा अजय कुमार सरोज, जो कि दृष्टिहीन है, वह 21 फरवरी को दोपहर में घर से खाना खाकर अपने दोस्तों से मिलने की बात कहकर बाहर निकला, वापस नहीं आया है. प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर अजय की गुमशुदगी दर्ज की गयी. घटना की गम्भीरता को देखते हुए गुमशदा की बरामदगी के लिए टीमों का गठन कर सीसीटीवी फुटेज की मदद से खोजबीन की गई.
अधीक्षक ने बताया कि 27 फरवरी को अजय का शव थाना भदोखर क्षेत्र अन्तर्गत कुचरिया के पास पाया गया. थाना भदोखर पुलिस की तरफ से पंचनामा की कार्रवाई पूरी कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. पुलिस टीमों ने महत्वपूर्ण साक्ष्य संकलन (इलेक्ट्रानिक सर्विलांस, धरातलीय साक्ष्य) की कार्रवाई की.
जिसके बाद शनिवार को कोतवाली नगर और सर्विलांस सेल की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मुखबिर सूचना पर थाना कोतवाली नगर क्षेत्र अन्तर्गत चकबहेलियापुर मोड़ मटिहा रोड से अंकुश यादव और गौरव उर्फ अजीत यादव को गिरफ्तार किया गया. अभियुक्तों के खिलाफ थाना कोतवाली में रजिस्टर केस में आगे की वैधानिक कार्रवाई करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है.
पुलिस ने बताया कि मामले में अभियुक्त गौरव और अंकुश से पूछताछ की गयी, तो बताया गया कि घटना के दिन गौरव, अंकुश और अजय कुमार साथ में थे. अजय को घर से लेकर रतापुर चौराहे से शराब ली और शारदा नहर के पास झाड़ियो में बैठकर तीनों ने पी. उसके बाद गौरव और अंकुश ने मिलकर अजय की हत्या करके उसका शव वहीं फेक दिया.
दोनों अभियुक्तों से कड़ाई से पूछताछ की गई तो बताया कि अजय ने गौरव की महिला मित्र के बारे में गौरव के घरवालों को बता दिया था. अंकुश का उसकी गर्लफ्रेंड से झगड़ा करवा दिया था. इसी बात की रंजिश को लेकर दोनों ने अजय की हत्या कर दी थी.
