चंडीगढ़ में चल रही भरोसे की दुकान, ग्राहक खुद सामान की कीमत पढ़ देते हैं पैसे

चंडीगढ़ : सिटी ब्यूटीफुल के नाम से मशहूर चंडीगढ़ शहर के सेक्टर-22 में सीताराम यादव भरोसे की दुकान चला रहे हैं. सीताराम यादव कुदरत की नाइंसाफी के चलते देख नहीं सकते हैं लेकिन उन्हें लोगों पर भरोसा है और ऐसे में वे भरोसे की दुकान चला रहे हैं.

देख नहीं सकते सीताराम यादव : सीताराम यादव साल 2010 से चंडीगढ़ में रह रहे हैं. वे अपने परिवार के साथ चंडीगढ़ शहर में रहते हैं. आंखें ना होने के चलते वे खुद तो रंगों को देख नहीं सकते हैं लेकिन होली के रंग बेचकर दूसरों को रंगों वाली खुशी देने की कोशिश कर रहे हैं. भले ही वे दृष्टिहीन हैं लेकिन उन्हें लोगों पर भरोसा है और ऐसे में उन्होंने होली के मौके पर खूब रंग-गुलाल बेचें. उन्होंने अपनी दुकान पर अलग-अलग रंग रखे थे जहां पर ग्राहक पहुंचे और अपनी पसंद का रंग उनसे खरीदकर ले गए.

चंडीगढ़ में चल रही भरोसे की दुकान (Etv Bharat)

भरोसे की दुकान चलाते हैं सीताराम यादव : सीताराम यादव ना तो खुद पैसे गिन पाते हैं और ना ही पैसों को लेकर किसी से कोई बहसबाजी करते हैं. बस इतना कहते हैं कि जो दाम लिखा है, वही रख दीजिए. अब चूंकि सीताराम यादव देख नहीं सकते थे तो ऐसे में ग्राहकों ने खुद ही रंगों के पैकेट पर लगे प्राइस टैग को पढ़ा और खुद ही से पैसे वहां रखकर अपने लिए रंग खरीदें और वहां से चले गए. भले ही वे देख नहीं पाते पग उनके चेहरे पर सुकून और विश्वास साफ झलकता है. आसपास के लोग भी उन्हें काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं. आसपास के दुकानदार बताते हैं कि कई लोग खास तौर पर उन्हीं से रंग खरीदकर ले गए. कुछ ग्राहक तो थोड़े ज्यादा पैसे भी दे जाते हैं, लेकिन वे हमेशा साफ कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा ना दें. सीताराम यादव कहते हैं कि भले ही आज कलयुग है लेकिन लोगों पर भरोसा करना भी जरूरी है. उन्हें लोगों पर भरोसा है और लोग उनके भरोसे को ठेस नहीं पहुंचाते हैं.