918 दिनों का सब्र टूटा: शिमला में दृष्टिहीनों ने शर्ट खोलकर जताया रोष, सरकार को दी बड़े आंदोलन की चेतावनी

918 दिनों का सब्र टूटा: शिमला में दृष्टिहीनों ने शर्ट खोलकर जताया रोष, सरकार को दी बड़े आंदोलन की चेतावनी
लगभग तीन साल से धरने पर बैठे दृष्टीहीनों का प्रदर्शन के दौरान सचिवालय के बाहर पुलिस से हल्की झड़प भी हुई है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 21, 2026 at 3:29 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी में अपनी मांगों को लेकर पिछले 918 दिनों से धरने पर बैठे दृष्टिहीन युवाओं का गुस्सा मंगलवार (21 अप्रैल) को फूट पड़ा. सचिवालय के समीप एकत्रित हुए दिव्यांगजनों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने शर्ट खोलकर सरकार के खिलाफ रोष प्रकट किया. धरने के दौरान पुलिस बल के साथ हल्की धक्का-मुक्की भी देखने को मिली. प्रदर्शनकारियों ने आने वाले दिनों में सरकार को बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है.
शिमला में दृष्टिहीनों का शर्टलेस प्रदर्शन
प्रदर्शन का अगुवाई कर रहे दृष्टिहीन संगठन के सदस्य राजेश ठाकुर ने दो टूक शब्दों में कहा कि, "हमारी केवल एक ही प्रमुख मांग है- विशेष भर्ती अभियान (भर्ती मेला) के तहत दिव्यांगों के खाली पड़े बैकलॉग पदों को एकमुश्त भरा जाए. सरकार हमारी जायज मांगों को लगातार अनसुना कर रही है, जिससे प्रदेश के लगभग 1500 दिव्यांगों का भविष्य अंधकार में है."
'सरकार के पास दिव्यांगों की पीड़ा सुनने का समय नहीं'
राजेश ठाकुर ने सरकार और प्रशासन पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि, 6 अप्रैल को दिव्यांगों ने मुख्यमंत्री आवास (ओक ओवर) की ओर मार्च किया था, जहां उन्हें आश्वासन मिला था कि मुख्यमंत्री के साथ उनकी बैठक करवाई जाएगी. इसके बाद 7 अप्रैल को मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से संपर्क साधने की कोशिश की गई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. राजेश ठाकुर ने कहा कि सरकार के पास दिव्यांगों की पीड़ा सुनने का समय नहीं है. उन्होंने कहा, "हम संविधान द्वारा दिए गए अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमें सड़कों पर ठोकरें खाने को मजबूर कर रही है. यहां तक कि पुरानी सुविधाएं भी हमसे छीन ली गई हैं."
शिमला में शर्ट उतारो प्रदर्शन
दृष्टिहीन संगठन के सदस्य ने कहा कि, आज 'शर्ट उतारो प्रदर्शन' से सरकार के खिलाफ रोष प्रकट कर रहे हैं. दृष्टिहीन संघ ने सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि आज उन्हें मुख्यमंत्री के साथ बैठक का लिखित आश्वासन नहीं मिलता है, तो आंदोलन बेहद उग्र रूप ले लेगा और चेतावनी देते हुए कहा कि, अगला पड़ाव मुख्यमंत्री आवास 'ओक ओवर' का प्रदेशव्यापी घेराव और चक्का जाम किया जाएगा. प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगले आंदोलन में वे हाथों में पेट्रोल की बोतल और लाइटर लेकर उतरेंगे.
राजेश ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुक्खू से हस्तक्षेप की गुहार लगते हुए कहा कि, अधिकारियों ने इस मामले में अपने हाथ खड़े कर दिए हैं. अब केवल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ही हस्तक्षेप कर दृष्टिहीनों का भला कर सकते हैं. जब अन्य विभागों में नियुक्तियां निकल रही हैं, तो दिव्यांगों के 1500 पदों को क्यों रोका गया है? - राजेश ठाकुर, सदस्य, दृष्टिहीन संगठन
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