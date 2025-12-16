ETV Bharat / state

कबीरधाम में अंधे कत्ल का खुलासा, आठ साल बाद दो आरोपी गिरफ्तार, अब तक 14 मामले सुलझे

कबीरधाम : कबीरधाम पुलिस ने 2017 के 8 साल पुराने अंधे कत्ल के सनसनीखेज मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया है.ये उपलब्धि पुलिस की सतत मेहनत, सूक्ष्म विवेचना, सशक्त मुखबिर तंत्र और संदेहियों पर लगातार निगरानी का परिणाम है.आपको बता दें कि बीते एक साल में कबीरधाम पुलिस ने जिले के 14 ब्लाइंड मर्डर मामलों का सफलतापूर्वक खुलासा किया है.





कब हुई थी हत्या ?

17 मई 2017 को थाना कुकदूर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अमनिया निवासी 14 वर्षीय बालिका राजबाई गोड़ का शव कोलिहामाड़ा नाला के पास भेलवा पेड़ पर उसकी चुनरी से लटका हुआ मिला था. प्रारंभिक जांच में मर्ग कायम कर शव पंचनामा एवं पोस्टमार्टम कराया गया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर ने मृत्यु का कारण गला दबाने से दम घुटना बताया , जिससे स्पष्ट हुआ कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या है. इसके आधार पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध हत्या एवं साक्ष्य छिपाने का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरु की गई.