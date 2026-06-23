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ब्लाइंड मर्डर का खुला राज, बेटे ने ली पिता की जान, सबूत मिटाने वाले सभी आरोपी गिरफ्तार

सूरजपुर : सूरजपुर पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया है. 12 जून को बंद बोरे में एक शव मिला था. जिसकी तफ्तीश करने के बाद पुलिस को पता चला कि हत्या के बाद शव को बोरे में बंद करके फेंका गया है. जब पुलिस ने शव की शिनाख्त करवाना चाहा तो एक हफ्ते से ज्यादा समय तक शव के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली.इसलिए पुलिस ने शव को दफना दिया.

सोशल मीडिया से मिली जानकारी

पुलिस ने शव की तस्वीर को सोशल मीडिया में फैलाया.जिसके बाद एक शख्स सामने आया,जिसने शव अपने छोटा भाई का होना बताया.शव की पहचान पुलिस ने शिवप्रसाद गोंड उम्र 45 साल निवासी चिरमी बचरापोडी थाना बैकुंठपुर के रूप में की.इसके बाद पुलिस ने शव से जुड़ी शिनाख्त शुरु की.पुलिस ने सबसे पहले मृतक के परिजनों के बयान लिए और शक के बिना पर उसके बेटे से कड़ाई से पूछताछ की.

बेटे ने खोला बड़ा राज

पुलिस की पूछताछ में मृतक के बेटे ने बताया कि उसने ही अपने पिता की हत्या की है.पुलिस को मृतक के बेटे ने बताया कि उसका पिता बचपन से ही उसे प्रताड़ित करता था. घटना वाले दिन भी पिता ने बेटे से विवाद किया,जिसके बाद बेटे ने मसाला पीसने वाले पत्थर से पिता के सिर पर प्राणघातक वार किया.इस वार से पिता ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

दोस्त और मौसा की ली मदद