ब्लाइंड मर्डर का खुला राज, बेटे ने ली पिता की जान, सबूत मिटाने वाले सभी आरोपी गिरफ्तार
सूरजपुर पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया है. पुलिस ने हत्या के केस में चार लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 23, 2026 at 4:56 PM IST
सूरजपुर : सूरजपुर पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया है. 12 जून को बंद बोरे में एक शव मिला था. जिसकी तफ्तीश करने के बाद पुलिस को पता चला कि हत्या के बाद शव को बोरे में बंद करके फेंका गया है. जब पुलिस ने शव की शिनाख्त करवाना चाहा तो एक हफ्ते से ज्यादा समय तक शव के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली.इसलिए पुलिस ने शव को दफना दिया.
सोशल मीडिया से मिली जानकारी
पुलिस ने शव की तस्वीर को सोशल मीडिया में फैलाया.जिसके बाद एक शख्स सामने आया,जिसने शव अपने छोटा भाई का होना बताया.शव की पहचान पुलिस ने शिवप्रसाद गोंड उम्र 45 साल निवासी चिरमी बचरापोडी थाना बैकुंठपुर के रूप में की.इसके बाद पुलिस ने शव से जुड़ी शिनाख्त शुरु की.पुलिस ने सबसे पहले मृतक के परिजनों के बयान लिए और शक के बिना पर उसके बेटे से कड़ाई से पूछताछ की.
बेटे ने खोला बड़ा राज
पुलिस की पूछताछ में मृतक के बेटे ने बताया कि उसने ही अपने पिता की हत्या की है.पुलिस को मृतक के बेटे ने बताया कि उसका पिता बचपन से ही उसे प्रताड़ित करता था. घटना वाले दिन भी पिता ने बेटे से विवाद किया,जिसके बाद बेटे ने मसाला पीसने वाले पत्थर से पिता के सिर पर प्राणघातक वार किया.इस वार से पिता ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.
दोस्त और मौसा की ली मदद
पिता की मौत हो जाने के बाद आरोपी ने अपने दोस्त को घर पर बुलाया और शव को बोरी में रखकर बाइक की मदद से अपने मौसा के घर तिवरागुड़ी पहुंचा.जहां तीनों ने मिलकर शव को खाली मैदान के पास फेंक दिया. वहीं घर पर फैले खून को मृतक की पत्नी ने साफ करके घर की पुताई करा दी.ताकि बेटे के अपराध को छिपाया जा सके.
पिता की प्रताड़ना से तंग आकर महज बेटे ने घटना को अंजाम दिया था. वहीं इस मामले में लाश को ठिकाने लगाने का काम उसके मौसा और दोस्त ने किया.मां ने साक्ष्य मिटाने का काम किया था. पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा है- प्रशांत ठाकुर,एसपी
पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा
इस केस में पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत उसके दोस्त, मौसा और साक्ष्य छिपाने के आरोप में उसकी मां को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा है.
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