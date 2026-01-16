चूरू: बहन पर थी गंदी नजर, भाई ने की शिकायत, तो मौलवी ने गला घोंटकर मार डाला
पुलिस के अनुसार बालक की हत्या के बाद मौलवी सामान्य होकर दरगाह लौट आया और बच्चे को ढूंढ़ने का नाटक करने लगा.
Published : January 16, 2026 at 6:42 PM IST
चूरू: पुलिस ने 13 साल के बालक के ब्लाइंड मर्डर मामले में एक मौलवी को गिरफ्तार किया है. गत 14 जनवरी को जिले के अगुणा मोहल्ले के बीहड़ में जमा गंदे पानी में 13 वर्षीय बालक का शव मिला था. मामले का शुक्रवार को खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि मौलवी की मृतक बालक की बहन पर गंदी नजर थी. इसकी शिकायत करने के चलते मौलवी ने बालक की निर्मम हत्या कर दी.
कड़ी से कड़ी जोड़ सुलझाया केस: डीएसपी सुनील झाझड़िया ने बताया गत 1 जनवरी को घर से पतंग लूटने का कहकर निकले 13 वर्षीय बालक की 4 जनवरी को कोतवाली थाना में गुमशुदगी दर्ज हुई थी. 14 जनवरी को बालक की बॉडी मिली, जिसके बाद से पुलिस इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाते हुए कड़ी से कड़ी जोड़ने लगी. 15 जनवरी को बालक के शव का पोस्टमार्टम करवाया गया. संदिग्ध परिस्थितियों में बालक की गुमशुदगी, फिर उसकी बॉडी मिलना और गले पर मिले कपड़े के आधार पर पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया, तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए.
पढ़ें: चूरू: 14 दिनों से गुमशुदा बालक का शव मिला बीहड़ में, पतंग लूटने निकला था घर से बाहर
हत्या करने के बाद किया ढूंढ़ने का नाटक: पुलिस ने दरगाह में रहने वाले पश्चिम बंगाल निवासी मौलवी हुसैन को डिटेन कर पूछताछ की, तो उसने कबूला कि उसी ने 13 वर्षीय बालक की हत्या बीहड़ में ले जाकर कपड़े से गला घोंटकर की थी. हत्या के बाद बालक के शव को गंदे पानी में फेंक दिया था. इसके बाद मौलवी हुसैन दरगाह लौट आया. फिर सामान्य होकर 13 वर्षीय बालक को ढूंढ़ने का नाटक करने लगा, जिससे कि मौलवी पर किसी को शक ना हो.
पढ़ें: पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में मौलवी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
जांच में हुआ खुलासा: पुलिस की तफ्तीश में सामने आया कि इस निर्मम हत्याकांड को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि दरगाह में रहने वाला मौलवी हुसैन है. वह बीते साढ़े तीन साल से चूरू की इस दरगाह में रह रहा था. पुलिस तफ्तीश में यह भी सामने आया कि मौलवी की मृतक बालक की बहन पर गंदी नजर थी. इसकी शिकायत 13 वर्षीय बालक ने इसकी शिकायत अपने पिता और मोहल्ले वालों से कर दी थी. समाज में बदनामी और शिकायत से खफा मौलवी ने बालक की हत्या की खौफनाक साजिश रची थी.