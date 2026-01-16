ETV Bharat / state

चूरू: बहन पर थी गंदी नजर, भाई ने की शिकायत, तो मौलवी ने गला घोंटकर मार डाला

पुलिस गिरफ्त में हत्या का आरोपी ( ETV Bharat Churu )

चूरू: पुलिस ने 13 साल के बालक के ब्लाइंड मर्डर मामले में एक मौलवी को गिरफ्तार किया है. गत 14 जनवरी को जिले के अगुणा मोहल्ले के बीहड़ में जमा गंदे पानी में 13 वर्षीय बालक का शव मिला था. मामले का शुक्रवार को खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि मौलवी की मृतक बालक की बहन पर गंदी नजर थी. इसकी शिकायत करने के चलते मौलवी ने बालक की निर्मम हत्या कर दी. कड़ी से कड़ी जोड़ सुलझाया केस: डीएसपी सुनील झाझड़िया ने बताया गत 1 जनवरी को घर से पतंग लूटने का कहकर निकले 13 वर्षीय बालक की 4 जनवरी को कोतवाली थाना में गुमशुदगी दर्ज हुई थी. 14 जनवरी को बालक की बॉडी मिली, जिसके बाद से पुलिस इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाते हुए कड़ी से कड़ी जोड़ने लगी. 15 जनवरी को बालक के शव का पोस्टमार्टम करवाया गया. संदिग्ध परिस्थितियों में बालक की गुमशुदगी, फिर उसकी बॉडी मिलना और गले पर मिले कपड़े के आधार पर पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया, तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए. पढ़ें: चूरू: 14 दिनों से गुमशुदा बालक का शव मिला बीहड़ में, पतंग लूटने निकला था घर से बाहर