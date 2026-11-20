परंपरा के हुनर में आधुनिकता का रंग : ब्लू पॉटरी से बगरू प्रिंट तक नई पीढ़ी को भी लुभा रहा शिल्प
आज के दौर में कारीगरों ने ब्लू पॉटरी में लेड यानी सीसा रहित ग्लेजिंग का उपयोग शुरू कर दिया है.
Published : November 20, 2026 at 6:36 AM IST
जयपुर : गुलाबी नगरी की पहचान सिर्फ इसके ऐतिहासिक महलों, हवेलियों और गुलाबी रंग की इमारतों तक सीमित नहीं है. बल्कि यहां की सदियों पुरानी हस्तशिल्प परंपराएं भी शहर की सांस्कृतिक विरासत का अहम हिस्सा हैं. ब्लू पॉटरी, बगरू प्रिंट, सांगानेरी छपाई और पारंपरिक मिट्टी व लकड़ी के शिल्प आज बदलते समय के साथ नया रूप ले रहे हैं. करीब 300 साल पुरानी इन कलाओं में अब आधुनिक डिजाइन, नए रंगों और समकालीन जरूरतों का समावेश किया जा रहा है.
कभी घरों की सजावट और पारंपरिक उपयोग तक सीमित रहने वाले ये शिल्प अब होम डेकोर, फैशन, लाइफस्टाइल और गिफ्टिंग के नए ट्रेंड का हिस्सा बन रहे हैं. युवा डिजाइनरों और कारीगरों के नवाचार से पारंपरिक कला को नए बाजार और नई पीढ़ी के ग्राहक मिल रहे हैं. खास बात यह है कि आधुनिकता के इस बदलाव के बीच शिल्प की मूल पहचान, पारंपरिक तकनीक और कारीगरों का हुनर भी कायम है. इस तरह जयपुर की विरासत अब सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं, बल्कि आधुनिक जीवनशैली में भी अपनी मजबूत जगह बना रही है. विश्व प्रसिद्ध जयपुर की ब्लू पॉटरी से लेकर पंजाब की फुलकारी, ठठेरा शिल्प और सदियों पुरानी बगरू ब्लॉक प्रिंटिंग तक तमाम पारंपरिक कलाओं को आज के दौर की जरूरतों के मुताबिक नया स्वरूप दिया जा रहा है, ताकि आने वाले 300 सालों तक यह अनमोल धरोहर जीवित रह सके.
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35 हजार ग्लास बीड्स की ओढ़नी लैम्प : जयपुर के 300वें स्थापना वर्ष को समर्पित तीन दिवसीय जयपुर डिजाइन फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है. इस फेस्टिवल में अलग–अलग पारंपरिक शिल्प से जुड़े आर्टिस्ट अपनी कला पेश कर रहे हैं. इसमें फुलकारी आर्ट की आर्टिस्ट गीतांजलि कासलीवाल ने बताया कि सदियों पुराने फुलकारी क्राफ्ट से प्रेरित होकर ओढ़नी नाम का अनोखा लैंप तैयार किया गया है, जिसे कारीगरों ने 35 हजार ग्लास बीड्स और वायर मेश की मदद से तीन से चार महीनों की मेहनत से हाथ से बुना है. इसी तरह पारंपरिक ठठेरा समुदाय की कला को जीवित रखते हुए हैंड-बीटन ब्रास के बर्तन और कॉपर-ब्रास के जॉइंटेड बाउल्स बनाए गए हैं, जिन पर फूड-सेफ कलई और लैकर किया गया है ताकि इन्हें सजावट के साथ-साथ रोजमर्रा के भोजन परोसने में भी इस्तेमाल किया जा सके. इसके अलावा मंदिरों के शिखर से प्रेरित 'स्पायर कलेक्शन' में लॉस्ट वैक्स, चिताई और स्टोन कार्विंग जैसी तीन अलग-अलग कलाओं को एक ही कलाकृति में पिरोया गया है.
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ब्लू पॉटरी में आधुनिकता का समावेश : ब्लू पॉटरी से जुडी लीला बोडिया का कहना है कि ब्लू पॉटरी जयपुर की पहचान है और यह आर्ट सदियों पुरानी है. अब पारम्परिक ब्लू पॉटरी में आधुनिकता का समावेश देखने को मिल रहा है. अब यंग जनरेशन को पारम्परिक कला से जोड़ना जरुरी है और नई जनरेशन इससे जुड़ भी रही है. आज के दौर में कारीगरों ने ब्लू पॉटरी में लेड यानी सीसा रहित ग्लेजिंग का उपयोग शुरू कर दिया है, जिससे अब माइक्रोवेव-सेफ कप, मग, डिनर सेट और सर्विंग बाउल जैसे फूड-ग्रेड बर्तन रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए पूरी तरह सुरक्षित बन गए हैं. इसके अलावा आधुनिक आर्किटेक्चर और होम डेकोर के तहत बाथरूम एक्सेसरीज, दरवाजों के हैंडल, लैंप शेड्स और किचन की डिजाइनर वॉल टाइल्स की भारी मांग है. युवा डिजाइनर अब ब्लू पॉटरी के मोतियों से झुमके, नेकलेस और अंगूठियां जैसी फैशन ज्वेलरी भी तैयार कर रहे हैं. वहीं पारंपरिक फूल-पत्तियों के साथ पेस्टल शेड्स और मिनिमलिस्ट ज्योमेट्रिक डिजाइन लोगों की पहली पसंद बन रहे हैं.
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दाबू प्रिंटिंग आधुनिक परिधानों में ढल रही : वहीं जयपुर के नजदीक बगरू की विश्व प्रसिद्ध हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग और दाबू कला को भी आधुनिक परिधानों में ढाला जा रहा है. बगरू कला से जुड़े धनंजय सिंह ने बताया कि 1980 के दशक में सुर्खियों में आई यह कला काफी प्राचीन है. बगरू के खास जलस्तर की वजह से इंडियन मैडर रूट्स से निकलने वाला चमकदार लाल रंग दुनिया में कहीं और तैयार नहीं हो सकता. मिट्टी, चूना और गोंद के मिश्रण से की जाने वाली दाबू प्रिंटिंग को अब पारंपरिक घाघरों से आगे बढ़ाकर आज के दौर के मॉडर्न ड्रेसेस, ट्यूनिक्स और जैकेट्स के रूप में तैयार किया जा रहा है, जिसे दुनिया भर में सराहना मिल रही है. उनका कहना है कि युवा डिजाइनरों और पारंपरिक कारीगरों की यह जुगलबंदी न केवल सदियों पुरानी हस्तकला को वैश्विक बाजार में नई पहचान दिला रही है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए इस गौरवशाली विरासत को सहेजने का काम भी कर रही है.
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