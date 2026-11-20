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परंपरा के हुनर में आधुनिकता का रंग : ब्लू पॉटरी से बगरू प्रिंट तक नई पीढ़ी को भी लुभा रहा शिल्प

नई पीढ़ी को भी लुभा रही पारंपरिक कला ( ETV Bharat GFX )

जयपुर : गुलाबी नगरी की पहचान सिर्फ इसके ऐतिहासिक महलों, हवेलियों और गुलाबी रंग की इमारतों तक सीमित नहीं है. बल्कि यहां की सदियों पुरानी हस्तशिल्प परंपराएं भी शहर की सांस्कृतिक विरासत का अहम हिस्सा हैं. ब्लू पॉटरी, बगरू प्रिंट, सांगानेरी छपाई और पारंपरिक मिट्टी व लकड़ी के शिल्प आज बदलते समय के साथ नया रूप ले रहे हैं. करीब 300 साल पुरानी इन कलाओं में अब आधुनिक डिजाइन, नए रंगों और समकालीन जरूरतों का समावेश किया जा रहा है.