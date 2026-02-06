ETV Bharat / state

टायर रिसाइकल प्लांट में ब्लास्ट, कई मजदूर झुलसे, विधायक ने की कार्रवाई की मांग

रायगढ़ : खरसिया क्षेत्र के मंगल कार्बन प्लांट में भीषण हादसा हुआ है. टायर गलाने का चैंबर फटने से 8 मजदूर गंभीर रुप से झुलस गए हैं.दुर्घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई. हादसे की जानकारी जैसे ही दूसरे मजदूरों को लगी सभी जान बचाकर भागने लगे.

जोरदार धमाके के साथ फटा चैंबर

धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास मौजूद मजदूरों ने आग और अत्यधिक गर्म गैसों की बौछार कर दी. थोड़ी देर बाद मौके पर मजदूर वापस लौटे और घायलों को बाहर निकालने का काम शुरु किया. सभी घायलों को जिला अस्पताल रायगढ़ में भर्ती किया गया, जहां उनका इलाज जारी है. कई श्रमिक 70 से 80 प्रतिशत तक झुलस गए हैं, इस वजह से उनकी हालत गंभीर हैं. चश्मदीदों के मुताबिक प्लांट में पुराने टायरों को रिसाइकिल करने के लिए एक बड़े चेंबर में डाला गया था.इसी दौरान दबाव अधिक होने से विस्फोट हो गया.