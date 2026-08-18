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भिवाड़ी में कचरे के ढेर में ब्लास्ट, 11 वर्षीय बच्चा गंभीर, अलवर रेफर

पुलिस अधीक्षक कार्यालय भिवाड़ी ( ETV Bharat Khairthal )

खैरथल: भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में सोमवार को उस समय हड़कंप मच गया, कचरे में अचानक विस्फोट हो गया. पुलिस के अनुसार खेल-खेल में बच्चों ने कचरे के ढेर में आग लगाई थी, जिससे कचरे में अचानक जोरदार धमाका हो गया. धमाके की चपेट में आने से 11 वर्षीय छात्र सचिन पारसी गंभीर रूप से झुलस गया. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. परिजन और स्थानीय लोग तत्काल बच्चे को उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल लेकर पहुंचे. प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए उसे अलवर जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां बर्न वार्ड में उसका इलाज चल रहा है. भिवाड़ी के पुलिस अधीक्षक ब्रजेश उपाध्याय ने बताया कि सचिन पारसी बिहार के रोहतास जिले के मोठा गांव निवासी राजनाथ का बड़ा बेटा है. राजनाथ भिवाड़ी की एक निजी कंपनी में काम करते हैं और परिवार के साथ विजय नगर में किराए के मकान में रहते हैं. सचिन पांचवीं कक्षा में पढ़ता है. वह सोमवार दोपहर अन्य बच्चों के साथ पास के मैदान में खेल रहा था. इसी दौरान बच्चों ने मैदान में पड़े कचरे के ढेर में आग लगा दी. पढ़ें: खैरथल की फैक्ट्री में जोरदार धमाके के बाद लगी आग, 7 लोग जिंदा जले