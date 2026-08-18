ETV Bharat / state

भिवाड़ी में कचरे के ढेर में ब्लास्ट, 11 वर्षीय बच्चा गंभीर, अलवर रेफर

पांचवीं का बालक सचिन साथियों के साथ मैदान में खेल रहा था. उसी दौरान यह हादसा हो गया.

Blast in Garbage Dump In Bhiwadi
पुलिस अधीक्षक कार्यालय भिवाड़ी (ETV Bharat Khairthal)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 18, 2026 at 1:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

खैरथल: भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में सोमवार को उस समय हड़कंप मच गया, कचरे में अचानक विस्फोट हो गया. पुलिस के अनुसार खेल-खेल में बच्चों ने कचरे के ढेर में आग लगाई थी, जिससे कचरे में अचानक जोरदार धमाका हो गया. धमाके की चपेट में आने से 11 वर्षीय छात्र सचिन पारसी गंभीर रूप से झुलस गया. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. परिजन और स्थानीय लोग तत्काल बच्चे को उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल लेकर पहुंचे. प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए उसे अलवर जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां बर्न वार्ड में उसका इलाज चल रहा है.

भिवाड़ी के पुलिस अधीक्षक ब्रजेश उपाध्याय ने बताया कि सचिन पारसी बिहार के रोहतास जिले के मोठा गांव निवासी राजनाथ का बड़ा बेटा है. राजनाथ भिवाड़ी की एक निजी कंपनी में काम करते हैं और परिवार के साथ विजय नगर में किराए के मकान में रहते हैं. सचिन पांचवीं कक्षा में पढ़ता है. वह सोमवार दोपहर अन्य बच्चों के साथ पास के मैदान में खेल रहा था. इसी दौरान बच्चों ने मैदान में पड़े कचरे के ढेर में आग लगा दी.

पढ़ें: खैरथल की फैक्ट्री में जोरदार धमाके के बाद लगी आग, 7 लोग जिंदा जले

एसपी उपाध्याय ने बताया कि कचरे में पहले से पटाखों का बारूद या ज्वलनशील सामग्री अवैध रूप से फेंकी गई थी. आग उस सामग्री तक पहुंचते ही जोरदार धमाका हो गया. धमाके में सचिन गंभीर रूप से झुलस गया. पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंच कर जांच शुरू कर दी है. घटना के बाद अन्य बच्चों में अफरा-तफरी मच गई. चीख-पुकार सुनकर परिजन और स्थानीय लोग पहुंचे और घायल को अस्पताल ले गए. डॉक्टरों ने शरीर के कई हिस्से झुलसने के कारण उसकी हालत गंभीर बताई है.

यह भी पढ़ें: भिवाड़ी ब्लास्ट: पुलिस ने फैक्ट्री के मालिक और मैनेजर को किया गिरफ्तार, धमाके में 7 लोगों की गई थी जान

अवैध पटाखों का भंडारण बना परेशानी का सबब: इस घटना ने भिवाड़ी में अवैध पटाखा निर्माण और ज्वलनशील सामग्री के अवैध भंडारण को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय लोगों का आरोप है कि क्षेत्र में लंबे समय से अवैध पटाखों से जुड़ी गतिविधियां चल रही हैं. पटाखे निर्माता कचरे के साथ बारूद भी फेंक जाते हैं. भिवाड़ी में दो वर्षों में अवैध पटाखों से जुड़ी कई घटनाएं हो गई. फरवरी 2026 में भिवाड़ी क्षेत्र की अवैध पटाखा फैक्ट्री में लगी भीषण आग में 9 मजदूरों की मौत हो गई थी.

TAGGED:

BOY INJURED IN BLAST
ILLEGAL FIRECRACKERS IN BHIWADI
FIRECRACKER WASTE EXPLODES
BLAST IN GARBAGE DUMP IN BHIWADI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.