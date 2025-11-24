अंबाला-चंडीगढ़ रोड पर खाली पेट्रोलियम टैंकर में ब्लास्ट, बाइक सवार 2 लोग घायल
Blast in empty petroleum tanker: अंबाला-चंडीगढ़ रोड पर टैंकर में अचानक ब्लास्ट में दो लोग बाइक सवार घायल हो गए.
Published : November 24, 2025 at 1:54 PM IST
अंबालाः हरियाणा के अंबाला-चंडीगढ़ रोड पर एक खाली पेट्रोलियम टैंकर में भीषण ब्लास्ट हुआ. धमाका इतना तेज था की टैंकर के परखच्चे उड़ गए और टैंकर के लोहे के ढक्कन और चादर 200 मीटर दूर जाकर गिरी. विस्फोट में दो राहगीर बुरी तरह से घायल हो गए. घायलों को अंबाला के नागरिक अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया. एक मरीज की हालत गंभीर है, जिसे डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद PGI चंडीगढ़ रेफर कर दिया है. दूसरे मरीज का इलाज अंबाला में ही चल रहा है.
डायल 112 ने घायलों को पहुंचाया अस्पतालः घटना की जानकारी मिलने के बाद डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची. टीम 112 ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद एक घायल को पीजीआई रेफर कर दिया. घायल सूरज ने जानकारी देते हुए बताया कि बाइक से जा रहे थे. अचानक तेज धमाका हुआ और कोई चीज उनसे टकराई जिसके बाद वे बुरी तरह से घायल हो गए. पुलिस हमें अस्पताल लेकर आई.
एक घायल को पीजीआई रेफर कियाः वहीं पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि "उन्हें सूचना मिली थी कि तेल के टैंकर में ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद मौके पर पहुंचे. इस दौरान दो घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया. इस बारे में जानकारी देते हुए अंबाला शहर नागरिक अस्पताल की मेडिकल ऑफिसर अदिति ने बताया कि "कोई तेल का टैंकर ब्लास्ट हुआ, जिससे घायल दोहरागीरों को अस्पताल लाया गया है. एक का इलाज यहां किया जा रहा है. दूसरे को घायल को पीजीआई रेफर कर दिया गया है.