ETV Bharat / state

दिल्ली ब्लास्ट: अमरोहा के 2 लोगों की मौत, DTC बस कंडक्टर था अशोक, खाद व्यापारी लोकेश ने भी तोड़ा दम; आज घर लाए जा रहे शव

दिल्ली ब्लास्ट में अमरोहा के अशोक और लोकेश की मौत. ( etv bharat )