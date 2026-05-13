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बेगूसराय में शादी समारोह के दौरान धमाका, मची भगदड़, बच्चे समेत कई लोग जख्मी

बेगूसराय में शादी समारोह के दौरान धमाका में कई लोग घायल हो गए. धमाके की आवाजा से इलाके में दहशत का माहौल है.

Blast In Begusarai
बेगूसराय में शादी समारोह के दौरान विस्फोट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 13, 2026 at 11:17 AM IST

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बेगूसराय: बेगूसराय के बखरी थाना क्षेत्र अंतर्गत सोनमा गांव में मंगलवार की देर रात एक शादी समारोह के दौरान उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब अचानक एक जोरदार धमाका हुआ. इस घटना में करीब आधा दर्जन से अधिक लोगों के घायल होने की सूचना मिली है.

खुशियों के माहौल में मची भगदड़: प्राप्त सूचना के अनुसार, सोनमा गांव निवासी बैजू पाल के पुत्र रौशन कुमार के घर शादी समारोह चल रहा था. घर में मेहमानों और रिश्तेदारों की काफी भीड़ जुटी थी, साथ ही उत्सव का माहौल भी था. इसी क्रम में अचानक हुए विस्फोट ने शादी समारोह की खुशियों में खलल डाल दिया. धमाका इतना जोरदार था कि पल भर में शादी वाले घर में भगदड़ मच गई.

Blast In Begusarai
बेगूसराय में स्थानीय लोग (ETV Bharat)

विस्फोट में 8-10 लोग जख्मी: स्थानीय लोगों के मुताबिक, इस विस्फोट में नंदनी कुमारी (पिता- सुरेश पाल) समेत लगभग 8 से 10 लोग जख्मी हुए हैं. घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को पास के निजी डॉक्टरों के पास ले जाया गया. राहत की बात यह है कि प्राथमिक उपचार के बाद किसी भी घायल की स्थिति फिलहाल गंभीर नहीं बताई जा रही है.

छानबीन में जुटी पुलिस: घटना की सूचना मिलते ही बखरी थाना पुलिस दल-बल के साथ मौके पर पहुँची और मामले की छानबीन शुरू कर दी है. बखरी थानाध्यक्ष ने बताया कि इतने सुरक्षित माहौल और भीड़भाड़ वाले समारोह में यह विस्फोटक कहां से आया, बम का विस्फोट जानबूझकर किया गया या यह किसी लापरवाही का नतीजा था, इन सभी बिंदुओं पर गहनता से जांच की जाएगी.

Blast In Begusarai
बेगूसराय में स्थानीय लोग (ETV Bharat)

"मामले की तहकीकात की जा रही है. हम यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि विस्फोटक समारोह स्थल तक कैसे पहुँचा. जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी." -कौशलेंद्र कुमार, बखरी थानाध्यक्ष

आशंका में पिटाई: इस मामले में स्थानीय लोगों ने गांव के ही युवक पर बम विस्फोट करने का आरोप लगाया है. इस दौरान लोगों ने आरोपी को पकड़ कर मारपीट भी की. हालांकि आरोपी ने बताया कि वह इसमें शामिल नहीं है.

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