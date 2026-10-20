एटा में चलती कार में ब्लास्ट, 50 मीटर दूर गिरे गाड़ी के टुकड़े, दो युवक झुलसे
घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. दोनों घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 8:32 PM IST
एटा : कोतवाली देहात क्षेत्र में पीएसी बटालियन के पास मंगलवार की शाम चलती कार में अचानक जोरदार धमाका हो गया. धमाका इतना तेज था कि कार के परखच्चे उड़ गए. गाड़ी के टुकड़े करीब 50 मीटर दूर जाकर गिरे. हादसे में कार सवार दो युवक झुलस गए. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार कराया जा रहा है.
बताया जा रहा है कि दोनों युवक टूंडला से मिरहची थाना क्षेत्र के सूत्रपुर गांव स्थित अपनी ससुराल जा रहे थे. वे कार से कासगंज रोड पर पीएसी बटालियन के पास पहुंचे ही थे कि अचानक गाड़ी में जोरदार धमाका हो गया. धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग सहम गए. कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसके टुकड़े दूर-दूर तक जा गिरे.
हादसे में कार सवार दोनों युवक झुलस गए. गनीमत रही कि दोनों की जान बच गई. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज भिजवाया. हादसे के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई.
कोतवाली देहात प्रभारी केके लोधी ने बताया, प्रारंभिक जांच में कार में लगे सीएनजी सिलेंडर या एसी गैस के कारण धमाका होने की आशंका जताई जा रही है. हालांकि, अभी तक धमाके की वास्तविक वजह की पुष्टि नहीं हुई है. पुलिस मामले की तकनीकी जांच करा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कार में विस्फोट किन परिस्थितियों में हुआ.
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