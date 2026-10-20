ETV Bharat / state

एटा में चलती कार में ब्लास्ट, 50 मीटर दूर गिरे गाड़ी के टुकड़े, दो युवक झुलसे

एटा में चलती कार में ब्लास्ट. ( Photo Credit; etah police )

एटा : कोतवाली देहात क्षेत्र में पीएसी बटालियन के पास मंगलवार की शाम चलती कार में अचानक जोरदार धमाका हो गया. धमाका इतना तेज था कि कार के परखच्चे उड़ गए. गाड़ी के टुकड़े करीब 50 मीटर दूर जाकर गिरे. हादसे में कार सवार दो युवक झुलस गए. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार कराया जा रहा है.

बताया जा रहा है कि दोनों युवक टूंडला से मिरहची थाना क्षेत्र के सूत्रपुर गांव स्थित अपनी ससुराल जा रहे थे. वे कार से कासगंज रोड पर पीएसी बटालियन के पास पहुंचे ही थे कि अचानक गाड़ी में जोरदार धमाका हो गया. धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग सहम गए. कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसके टुकड़े दूर-दूर तक जा गिरे.