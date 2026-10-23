बिहार के पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट, 8 लोगों की मौत की सूचना; SP ने 5 की पुष्टि की
बिहार में पटाखा बनाने के दौरान ब्लास्ट की घटना में 8 लोगों की मौत की सूचना है. कई गंभीर रूप से जख्मी हैं. रिपोर्ट-इमरोज अहमद
Published : October 23, 2026 at 6:13 PM IST
सिवान: बिहार के सिवान में बड़ा और दर्दनाक हादसा हुआ है. जामो थाना क्षेत्र के अल्मापुर में अवैध तरीके से संचालित पटाखा फैक्ट्री में अचानक जोरदार विस्फोट हो गया. धमाका इतना तेज था कि आसपास के इलाकों में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों के अनुसार, इस हादसे में आठ से अधिक लोगों की मौत होने की आशंका है. वहीं सिवान पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक 5 लोगों की जान गई है. रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है.
एसपी ने बताया कि, शाम 5:30 बजे के आसपास सूचना मिली है. अभी तक 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो पाई है. स्थानीय मुखिया ने बताया कि ये सभी एक ही परिवार के सात लोग हैं. अन्य हताहतों की संख्या को लेकर मेडिकल टीम पुष्टि करेगी. एफएसएल (FSL) टीम भी सैंपल इकट्ठा कर रही है. घटनास्थल पर फायर ब्रिगेड, मेडिकल टीम और पुलिस प्रशासन की टीम मौजूद है.
"एक प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और जांच की जाएगी कि घटना का कारण क्या है. पटाखे कहां से लाए जाते थे, उनके पास लाइसेंस था या नहीं. ग्रामीणों से जानकारी मिली है कि उनके पास लाइसेंस था और वे पिछले 20 वर्षों से पटाखा व्यापार कर रहे थे. सभी एंगल से घटना की जांच की जा रही है." -भरत सोनी, एसपी, सिवान
बताया जा रहा है कि यह आलमगीर मियां का घर था, जिसमें पटाखा बनाने का काम चल रहा था. इस हादसे में उसकी भी मौत हो चुकी है. मृतक ज्यादातर उसके घर के ही सदस्य हैं. घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. दर्जनों लोगों की मौजूदगी वाले इस परिसर में ब्लास्ट इतना भीषण था कि पूरा मकान ध्वस्त हो गया है.
जोरदार धमाका से सहमे लोग
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, विस्फोट की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आए. जब लोग घटनास्थल पर पहुंचे, तो वहां का मंजर देखकर सहम गए. घटनास्थल के आसपास कई लोग घायल अवस्था में पड़े होने की जानकारी सामने आई है.
रुक-रुककर होता रहा विस्फोट
स्थानीय लोगों का दावा है कि पटाखा फैक्ट्री में लगातार करीब एक घंटे तक रुक-रुककर विस्फोट होते रहे. इसके कारण राहत एवं बचाव कार्य में भी काफी परेशानी हुई. धमाके की सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. इसके बाद आग पर काबू पाने और मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकालने का अभियान शुरू किया गया.
रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
थाना प्रभारी ने बातचीत में बताया कि घटनास्थल पर राहत एवं बचाव अभियान जारी है. दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग पर काबू पाने के प्रयास किए जा रहे हैं. पुलिस और प्रशासन की प्राथमिकता आग बुझाने, मलबे में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने और स्थिति को नियंत्रित करने की है. थाना प्रभारी के अनुसार, रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने और स्थिति सामान्य होने के बाद ही मृतकों एवं घायलों की वास्तविक संख्या स्पष्ट हो सकेगी.
अवैध फैक्ट्री में विस्फोट की आशंका
स्थानीय लोगों का दावा है कि संबंधित पटाखा फैक्ट्री कथित तौर पर बिना लाइसेंस के संचालित की जा रही थी. हालांकि, फैक्ट्री के लाइसेंस और संचालन की वैधता को लेकर प्रशासन की ओर से आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है. यदि बिना जरूरी अनुमति के पटाखों का निर्माण किया जा रहा था, तो यह सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है.
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