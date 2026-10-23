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बिहार के पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट, 8 लोगों की मौत की सूचना; SP ने 5 की पुष्टि की

सिवान में पटाखा बनाने के दौरान ब्लास्ट ( ETV Bharat )

सिवान: बिहार के सिवान में बड़ा और दर्दनाक हादसा हुआ है. जामो थाना क्षेत्र के अल्मापुर में अवैध तरीके से संचालित पटाखा फैक्ट्री में अचानक जोरदार विस्फोट हो गया. धमाका इतना तेज था कि आसपास के इलाकों में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों के अनुसार, इस हादसे में आठ से अधिक लोगों की मौत होने की आशंका है. वहीं सिवान पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक 5 लोगों की जान गई है. रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है.

एसपी ने बताया कि, शाम 5:30 बजे के आसपास सूचना मिली है. अभी तक 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो पाई है. स्थानीय मुखिया ने बताया कि ये सभी एक ही परिवार के सात लोग हैं. अन्य हताहतों की संख्या को लेकर मेडिकल टीम पुष्टि करेगी. एफएसएल (FSL) टीम भी सैंपल इकट्ठा कर रही है. घटनास्थल पर फायर ब्रिगेड, मेडिकल टीम और पुलिस प्रशासन की टीम मौजूद है.