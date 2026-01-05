ETV Bharat / state

नूंह में धमाका: गन हाउस में ब्लास्ट, धमाके में 50 फीट दूर तक बिखरे शीशे, चार घायल, मची अफरा-तफरी

नूंह में सत्यम गन हाउस में जोरदार ब्लास्ट हुआ. घटना में चार लोग घायल हुए हैं.

Blast at Satyam Gun House in Nuh
नूंह में धमाका (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 5, 2026 at 2:50 PM IST

2 Min Read
नूंह: गुरुग्राम-अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग 248ए पर नूंह शहर के जोगीपुर रोड के पास दोपहर लगभग 1 बजे सत्यम गन हाउस में जोरदार ब्लास्ट हुआ.धमाके के बाद मौके पर लोगों में अफरा-तफरी मच गई. सूचना पाते ही दमकल और पुलिस की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू कर दी.

धमाके में 50 फीट दूर तक बिखरे शीशे: ब्लास्ट की वजह से गन हाउस की दीवार के परखच्चे उड़ गए. दुकान के गेट पर लगे शीशे करीब 50 फीट दूर तक बिखर गए. इसके अलावा दुकान के बाहर खड़ी कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा. वहीं, दुकान के अंदर रखे कारतूस और हथियारों में आग लगने के बाद धमाका हुआ.

Blast at Satyam Gun House in Nuh
गन हाउस में ब्लास्ट (ETV Bharat)

चार लोग घायल: प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो दुकान मालिक ताहिर हुसैन और एक हथियार रिपेयरिंग करने वाला कर्मचारी सहित कुछ अन्य लोग धमाके के समय दुकान में मौजूद थे. गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई, लेकिन चार लोग घायल हुए हैं. घायलों को इलाज के लिए सीएचसी नूंह ले जाया गया.

धमाके में 50 फीट दूर तक बिखरे शीशे (ETV Bharat)

जांच में जुटी पुलिस: दमकल और पुलिस विभाग ने तुरंत ब्लास्ट के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी. एएसपी आयुष यादव भी घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का निरीक्षण किया. उन्होंने कहा कि, "हादसे की गंभीरता को देखते हुए अभी भी दमकल और पुलिस की टीम मौके पर डटी हुई है."

दमकल विभाग ने पाया आग पर काबू: दमकल कर्मी तारीफ ने कहा कि, "हादसे की सूचना मिलते ही हम मौके पर पहुंचे और आ पर काबू पाया." वहीं, हादसे के बाद आसपास के लोग भारी संख्या में घटनास्थल पर पहुंच गए. पुलिस और दमकल कर्मियों की तत्परता की लोगों ने प्रशंसा की. दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया और भविष्य में किसी बड़े हादसे से बचने के लिए सुरक्षा इंतजाम बढ़ाने की बात कही. फिलहाल पुलिस टीम हादसे की पूरी गहन जांच कर रही है.

